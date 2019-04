Dinamo se osigurao! Bjelica će ostati na klupi do 2021. godine

U petak ujutro u devet sati prvi smo otkrili kakva je vjerojatna sudbina Nenada Bjelice na klupi Dinama. Hrvatski prvak ponudio mu je novi ugovor na dvije godine. On se posavjetovao sa svojim najbližima i već do navečer je prelomio - prihvatit će ponudu Dinama, potpisat će novi, poboljšani ugovor do 2021. godine! To bi u subotu u devet sati i Dinamo trebao potvrditi na izvanrednoj konferenciji za novinare u Maksimiru.

To je rasplet koji čini sretnim svakog istinskog dinamovca.

Sredinom svibnja prošle godine Bjelko je upalio automobil, došao iz Klagenfurta u Zagreb, preuzeo je Dinamo, a svoje trenerske majstorije pokazao je u ovoj sezoni. Prezimljavanje u Europi, osmina finala Europske lige, bilo bi i četvrtfinale da nije bilo sudačke pogreške na račun Dinama u Lisabonu, rutinski osvojeno prvenstvo Hrvatske i zasad finale Kupa.

Naravno, u Maksimir se vratila i publika, mnogim je igračima skočila tržišna vrijednost, mnogi su odigrali najbolje sezone u svojoj karijeri. Sve je to velika zasluga Nenada Bjelice.

Doznali smo u petak ujutro da su pregovori bili jako dobri i da je Bjelica blizu odluke da ostane. On je ubrzo sve prelomio i sutra prije puta u Osijek trebalo bi biti i službeno objavljeno da je potpisao novi ugovor.

Njegov ostanak na klupi Dinama jamči da će 'modri' krenuti po skupine Lige prvaka i da će momčad biti pojačana adekvatnim zamjenama za igrače koji budu odlazili. Sigurno je da neće biti rasprodaje, otići će vjerojatno dvojica-trojica, ali s Bjelicom na klupi vojska plavih navijača imat će opet pravi, jaki, europski Dinamo.

Posljednjih smo mjesec dana često s Bjelicom imali priliku razgovarati oko njegove odluke i njegovog ostanka u Dinamu. Doista, gola je istina da je uvijek bio puno bliži ovoj opciji i varijanti da mu Maksimir i dalje bude dom. Sad je to dobilo i konačnu potvrdu, Bjelko ostaje u Dinamu!