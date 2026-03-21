Dinamo se poigrao s 'lokosima': Beljo i Stojković u ovakvoj formi imaju što ponuditi i 'vatrenima'
LOKOMOTIVA - DINAMO 0-5 Beljo je i drugu utakmicu u nizu postigao hat-trick, dok je Stojković možda odigrao i najkompletniju utakmicu sezone. A na teren se konačno vratio i Bennacer
Dinamo je konačno odigrao jednu pravu utakmicu, bez ikakvih problema slavio na "gostovanju" kod Lokomotive 5-0. Bila je to možda i ponajbolja partija "modrih" ove sezone koji su se na krilima Belje i Stojkovića dostojno obračunali s "lokosima". I prvoligašu s Kajzerice, suparniku koji ih je često mučio proteklih sezona, pokazali "tko je gazda u gradu".