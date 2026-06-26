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POČETNI TEST 'MODRIH'

Dinamo se vraća u akciju! Evo gdje gledati prvu provjeru ljeta

Piše Luka Tunjić,
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Dinamo se vraća u akciju! Evo gdje gledati prvu provjeru ljeta
Zagreb: Trening GNK Dinamo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo je već u Brdu kod Kranja i krenuo je u pripreme za novu sezonu! Prvi test stiže u petak protiv Radomlja, a navijače čeka još nekoliko prijateljskih provjera

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Već je prošlo mjesec dana od kraja klupske sezone, ali nogomet je čitavo vrijeme ostao u prvom planu. Za to je zaslužno Svjetsko nogometno prvenstvo, koje će još dugo trajati. Međutim, hrvatski su klubovi već u pripremama za novu sezonu, a aktualni prvak Dinamo u petak će odigrati prvu pripremnu utakmicu.

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Dinamo se, podsjetimo, skrasio u Brdu kod Kranja u Sloveniji, gdje je pronašao potreban mir i uvjete u kojima će se pripremati za novu sezonu. U susjedstvu će "modri" odigrati dvije pripremne utakmice, a prva je na rasporedu u petak od 18.30 protiv slovenskog Radomlja.

Zagreb: Trening GNK Dinamo
Zagreb: Trening GNK Dinamo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zatim će 2. srpnja, također u Brdu, Brinje Grosuplje testirati "modre". Preostale dvije pripremne utakmice Dinamo će odigrati u Zagrebu, jednu 8. srpnja protiv Kopera, a drugu 14. srpnja protiv Cherkasyja. Sve utakmice moći ćete pratiti na platformi Dinamo+.

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