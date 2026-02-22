Dinamo se vratio na pravi put: Poluvrijeme za zaborav, pa u nastavku mala škola nogometa

Dinamo je s 4-0 svladao Varaždin, novom se pobjedom vratio na pravi put. I "modri" su zaboravili veliko europsko razočaranje koje su u četvrtak doživjeli od Genka. Opet, Zagrepčani su i danas u prvom dijelu bili neprepoznatljivi, nekako smušeni, a onda "blitzkriegom" u samo sedam minuta stigli do pobjede. Dvaput je zabio Zajc, po jednom Bakrar i Soldo.

