Dinamo slavio, ali ne i njegovi navijači: 'Živi užas, nema volje i energije! Pali su slučajni golovi'

Nogometaši Dinama upisali su ključnu pobjedu u derbiju HNL-a protiv Osijeka rezultatom 2-1, ali pored osvojena tri boda, njihovi se navijači baš i ne raduju. Naime, objava "modrih" na službenim mrežama nakon utakmice brzo je prikupila brojne reakcije, što pozitivnih, što negativnih...

U kratkom, ali jasnom opisu, Dinamo je poručio da bodovi ostaju na Maksimiru. Pobjeda je došla u pravom trenutku, učvrstivši Dinamovu vodeću poziciju na ljestvici hrvatskog prvenstva. Ova tri boda posebno su važna s obzirom na nedavni poraz od Lokomotive (2-1), čime je momčad pod vodstvom trenera Marija Kovačevića pokazala karakter i vratila se na pobjedničke staze.

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pobjeda služi i kao sjajna uvertira za nadolazeće europske izazove, budući da "modre" već 23. listopada očekuje gostovanje kod Malmöa u sklopu Europske lige. Pod novim vodstvom predsjednika Zvonimira Bobana, klub nastavlja borbu na dva fronta, a svaki bod u domaćem prvenstvu je od neprocjenjive važnosti za mir uoči europskih ispita.

Ovo su neki od najpopularnijih komentara s Dinamova Facebooka...

"Užas od igre... Opet su igrali isti igrači, njih 15, i nije bilo rotacija. Samo je zamijenio tko počinje od prve. Nema energije i nema volje. Nijedna prava akcija. Mudražija na klupi, ne razumijem?"

"Prvih pola sata bili su još nekako, ali onda totalni... Nevistić nije bio kriv za gol, a vezna linija nije složila pravu akciju. Sudac dosta loš, pustio je grubu igru."

"Tu su tri boda i to je najvažnije."

"Dinamo je prvi i to je odlično, ali ne možemo staviti ružičaste naočale i slaviti. Ovo nije igra na razini Dinama."

"Ovo je opet bilo loše. Očito je loše iskorištena reprezentativna stanka. Bez trke i volje, slučajni golovi i onda čuvanje rezultata i snage, sramotite se sve češće."

"Svakoj momčadi bi dva rana gola dala vjetar u leđa i motiv da do vrha napune mrežu protivnika, ali ne i vama. Nastavak je bio živi užas, bez akcije prema naprijed i udarca prema golu. Vama je glavni motiv nakon utakmice bio taj što ste malo dozvolili protivniku. To su alibi izjave."