Dinamo srušio snove Grcima, ali sad ih može izvući. Evo tko su mu mogući suparnici u playoffu

Kvalifikacije za Uefinu Ligu prvaka često donose nevjerojatne drame, pa i utječu na sudbinu kluba koji u njoj uopće ne sudjeluje. Upravo takav scenarij zbio se u drugom pretkolu i ticao se utakmice Dinamo - Thun (3-2, ukupno 4-3). "Modri" su trijumfom nakon produžetaka izborili treće pretkolo Lige prvaka i mjesto u ždrijebu playfoffa toga natjecanja u ponedjeljak u 12 sati.

Grčki prvak AEK iz Atene bio je na korak do osiguravanja statusa nositelja u ždrijebu doigravanja za Ligu prvaka, što bi im donijelo osjetno lakšeg protivnika na posljednjoj prepreci. Sve što im je trebalo jest da švicarski Thun ne izgubi protiv Dinama u Zagrebu. Kada su Švicarci u 74. minuti vodili s naizgled nedostižnih 2-0, u Ateni su vjerojatno već počeli slaviti. No tada je uslijedio jedan od onih nevjerojatnih preokreta koji nogomet čine tako posebnim.

Zagrebački "modri" su u posljednjih 15-ak minuta utakmice uspjeli zabiti čak tri gola i pobjedom 3-2 potpuno promijeniti kalkulacije. Taj trijumf Dinama izravno je gurnuo AEK u skupinu nenositelja, što znači da ih u play-offu sada čeka znatno teži suparnik. A jedan među njima upravo je Dinamo, s kojim je igrao dramatičnu utakmicu trećeg pretkola 2023/24., u čijoj je uvertiri tragično stradao Grk Michalis Katsouris.

Uz atenski klub, "modri" bi u play-offu mogli igrati i protiv slovenskog prvaka Celja ili armenskog Ararata, potom boljega iz okršaja pobjednika parova Omonia - Kairat (prva utakmica 1-0) i Levski Sofija - Universitatea Craiova (prva utakmica 1-0), austrijskog senzacionalnog prvaka LASK-a, iz kojega se s posudbe vratio Lukas Kačavenda, ili norveške senzacije Viking. Prve utakmice igraju se 18./19. kolovoza, a uzvrati 25./26. kolovoza. U svakom slučaju, osim AEK-a, svi se drugi protivnici itekako čine prolaznima.