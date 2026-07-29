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ŽDRIJEB U PONEDJELJAK

Dinamo srušio snove Grcima, ali sad ih može izvući. Evo tko su mu mogući suparnici u playoffu

Piše Josip Tolić,
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Dinamo srušio snove Grcima, ali sad ih može izvući. Evo tko su mu mogući suparnici u playoffu
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Dinamo je ludim preokretom srušio AEKove snove u Ligi prvaka i gurnuo ih u teži ždrijeb

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Kvalifikacije za Uefinu Ligu prvaka često donose nevjerojatne drame, pa i utječu na sudbinu kluba koji u njoj uopće ne sudjeluje. Upravo takav scenarij zbio se u drugom pretkolu i ticao se utakmice Dinamo - Thun (3-2, ukupno 4-3). "Modri" su trijumfom nakon produžetaka izborili treće pretkolo Lige prvaka i mjesto u ždrijebu playfoffa toga natjecanja u ponedjeljak u 12 sati.

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Grčki prvak AEK iz Atene bio je na korak do osiguravanja statusa nositelja u ždrijebu doigravanja za Ligu prvaka, što bi im donijelo osjetno lakšeg protivnika na posljednjoj prepreci. Sve što im je trebalo jest da švicarski Thun ne izgubi protiv Dinama u Zagrebu. Kada su Švicarci u 74. minuti vodili s naizgled nedostižnih 2-0, u Ateni su vjerojatno već počeli slaviti. No tada je uslijedio jedan od onih nevjerojatnih preokreta koji nogomet čine tako posebnim.

Zagrebački "modri" su u posljednjih 15-ak minuta utakmice uspjeli zabiti čak tri gola i pobjedom 3-2 potpuno promijeniti kalkulacije. Taj trijumf Dinama izravno je gurnuo AEK u skupinu nenositelja, što znači da ih u play-offu sada čeka znatno teži suparnik. A jedan među njima upravo je Dinamo, s kojim je igrao dramatičnu utakmicu trećeg pretkola 2023/24., u čijoj je uvertiri tragično stradao Grk Michalis Katsouris.

Uz atenski klub, "modri" bi u play-offu mogli igrati i protiv slovenskog prvaka Celja ili armenskog Ararata, potom boljega iz okršaja pobjednika parova Omonia - Kairat (prva utakmica 1-0) i Levski Sofija - Universitatea Craiova (prva utakmica 1-0), austrijskog senzacionalnog prvaka LASK-a, iz kojega se s posudbe vratio Lukas Kačavenda, ili norveške senzacije Viking. Prve utakmice igraju se 18./19. kolovoza, a uzvrati 25./26. kolovoza. U svakom slučaju, osim AEK-a, svi se drugi protivnici itekako čine prolaznima.

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