Mario Kovačević je sva tri domaća derbija i obje europske utakmice pobijedio - hendikepom. Ali, Dinamo ne djeluje dobro u tzv. 'manjim utakmicama', tu je u šest dvoboja kiksao tri puta. Ipak previše...
ČEKA SE VIŠE ROTACIJA PLUS+
Dinamo treba mijenjati pristup: Kovačević gazi derbije i Europu, ali prati ga jedan problem...
Čitanje članka: 2 min
Devet pobjeda, jedan remi i dva poraza. To je dosadašnji učinak Marija Kovačevića na klupi Dinama. Simpatični stručnjak bio je ovoga ljeta prvi i jedini izbor Zvonimira Bobana, a za prva četiri mjeseca otkako je stigao u Maksimir - zaslužuje palac gore. Dinamo je vodeća momčad HNL-a (iako s istim brojem bodova kao i Hajduk), prvi i u Europskoj ligi, mirno se prošla prva faza u Kupu. S obzirom na potpuno novu momčad, rekli bismo - briljantno. Ali...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku