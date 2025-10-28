Dinamo je u zadnjih šest kola pretrpio čak tri prvenstvena poraza, pojedinci su u Vinkovcima imali loš pristup, trener polako gubi podršku brojnih navijača. Sve to nekako podsjeća na prošlu sezonu...
SVE VIŠE PROBLEMA PLUS+
Dinamo trese rezultatska, ali i igračka kriza, pojedinci nemaju dobar pristup, a Boban još šuti!
Dinamo je u krizi. Rezultatskoj, igračkoj, pa i krizi identiteta. Zagrepčani su u ponedjeljak poraženi kod Vukovara 1-0, ali više od samog rezultata boli pristup, pa i ponašanje pojedinih igrača. Kojima jednostavno nije stalo. Mogu se oni ljutiti, tražiti razne alibije, ali u vinkovačkih 90 minuta (neki srećom i manje) dečki su pokazali dosta toga. Neki čak i previše.
