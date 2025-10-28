Obavijesti

Sport

Komentari 11
SVE VIŠE PROBLEMA PLUS+

Dinamo trese rezultatska, ali i igračka kriza, pojedinci nemaju dobar pristup, a Boban još šuti!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Dinamo trese rezultatska, ali i igračka kriza, pojedinci nemaju dobar pristup, a Boban još šuti!
Zagreb: Na konferenciji za medije Dinamo predstavio novog trenera Maria Kovačevića | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo je u zadnjih šest kola pretrpio čak tri prvenstvena poraza, pojedinci su u Vinkovcima imali loš pristup, trener polako gubi podršku brojnih navijača. Sve to nekako podsjeća na prošlu sezonu...

Dinamo je u krizi. Rezultatskoj, igračkoj, pa i krizi identiteta. Zagrepčani su u ponedjeljak poraženi kod Vukovara 1-0, ali više od samog rezultata boli pristup, pa i ponašanje pojedinih igrača. Kojima jednostavno nije stalo. Mogu se oni ljutiti, tražiti razne alibije, ali u vinkovačkih 90 minuta (neki srećom i manje) dečki su pokazali dosta toga. Neki čak i previše.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
FOTO Podrška je Filipu iz prvih redova na svakoj skijaškoj utrci
TRENERICA I MAGISTRA

FOTO Podrška je Filipu iz prvih redova na svakoj skijaškoj utrci

Tamara Zubčić uvijek je podrška uz stazu, a bratu pomaže i kao pomoćna trenerica. Nekad je i sama skijala, ali se morala povući zbog zdravlja
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Torcida danas slavi 75. rođendan! Ovo su najbolji grafiti Hajdukovih navijača
VJERNI HAJDUKOV PRATITELJ

FOTO Torcida danas slavi 75. rođendan! Ovo su najbolji grafiti Hajdukovih navijača

Na današnji dan 28. listopada 1950. osnovana je najstarija navijačka skupina u Europi, splitska Torcida. A osim ljubavi prema Hajduku, Torcida je redovito pokazivala i ljubav prema svom gradu, regiji, domovini...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025