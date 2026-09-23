Dinamo tri dana prije Hajduka igra Kup! Promjena termina mogla bi spasiti Mišića za derbi

Dinamo će utakmicu osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa protiv Vukovara odigrati ranije nego što je prvotno bilo predviđeno. Susret se trebao igrati 28. listopada u 14 sati, ali klubovi su dogovorili novi termin. Prema aktualnom rasporedu HNS-a, Vukovar i Dinamo sastat će se u srijedu 7. listopada u 16 sati na stadionu u Borovu naselju. Hrvatski nogometni savez potvrdio je promjenu termina.

"U ime Povjerenstva za natjecanje HNK potvrđujem dogovor klubova i novi termin odigravanja utakmice 1/8 završnice HNK, Vukovar 1991 – Dinamo u srijedu 07. listopada s početkom u 16.00 sati", stoji u službenoj objavi.

Tako su klubovi utakmicu pomaknuli gotovo tri tjedna unaprijed, a pobjednik dvoboja izborit će plasman u četvrtfinale Hrvatskog kupa. Dinamo je među 16 najboljih prošao bez većih problema. Zagrepčani su u prethodnoj rundi gostovali kod Bedema iz Ivankova i slavili 4-0. Vukovar je do osmine finala stigao pobjedom 1-0 protiv Cibalije.

Novi termin posebno je zanimljiv zbog Dinamova rasporeda. Samo tri dana nakon gostovanja u Vukovaru "modre" očekuje najveći hrvatski derbi protiv Hajduka na Poljudu. S obzirom na to da još nije poznata službena kazna koju će Josip Mišić dobiti zbog crvenog kartona protiv Lokomotive, moguće je da će, dobije li suspenziju od samo jedne utakmice, kaznu odraditi upravo protiv Vukovara te biti na raspolaganju za derbi s Hajdukom.