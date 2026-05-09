Dinamo tri godine u Maksimiru bez prvenstvene pobjede nad Hajdukom, tradiciju treba rušiti!

Što je previše, previše je. Riječ je o dobro poznatoj frazi koja označava granicu tolerancije, ali i rečenici koju su Dinamovi navijači posljednjih mjeseci često koristili nakon domaćih dvoboja s Hajdukom. Dinamo u posljednjih pet prvenstvenih dvoboja nije svladao Hajduk u "svojoj kući", Zagrepčani u tom periodu imaju tri remija i dva poraza.

Zanimljivo, "bijele" je u Maksimiru pod okriljem HNL-a posljednji srušio još Ante Čačić, bilo je to 26. veljače 2023. godine. Ili prije tri godine, dva mjeseca i 13 dana. Splićane tako u prvenstvenih ogledima na domaćem travnjaku nisu rušili ni Bišćan, ni Jakirović dvaput, ni Cannavaro, a ni Kovačević. Rekli bismo, vrijeme je.

Dinamo je u tom trogodišnjom periodu često pobjeđivao Hajduk na Poljudu, jednom i u Maksimiru, ali u - Superkupu. Bilo je to u srpnju 2023. godine kad su Bišćanove trupe pogotkom Martina Baturine slavile 1-0. Znali su "modri" potpuno nadigrati svog najvećeg rivala, ali ih u više od tri godine nisu pobijedili kod kuće. Što je previše, previše je...

Iz aktualnog kadra, domaće pobjede nad Hajdukom sjećaju se samo Livaković i Mišić, na klupi su u veljači 2023. ostali Zagorac, Nevistić i Theophile. Da, u početnoj postavi "modrih" bio je i Dino Perić, ali njega već mjesecima u Maksimiru "nema niti na mapi". Kovačević je ove sezone srušio brojne rekorde, vrijeme je da sruši i ovu neugodnu tradiciju. Pobijedi Hajduk u svom dvorištu.

Trener Dinama nema previše problema oko početnog sastava, na raspolaganju nema suspendiranog Sergija Domingueza, dok je u fazi oporavljenika Scott McKenna. Veliko je pitanje hoće li se Kovačević "kockati" s nastupom iskusnog Škota koji je u posljednja četiri prvenstvena dvoboja dvaput sjeo na pod i izašao zbog ozljede aduktora. I McKenni se bliži Mundijal, tu se ne bi smjelo ništa riskirati.

Livaković će biti "jedinica", ispred njega naći će se Valinčić, Galešić, Zebić i Goda. Valinčić još nije pronašao pravu formu poslije ozljede, Galešić i Goda su sigurne opcije, dok će kapetan juniorske momčadi dobiti idealnu priliku za dokazivanje. I u dvoboju protiv Livaje želi vrhuški kluba (Bobanu, Dapcu, Kovačeviću...) dokazati kako zaslužuje priliku u prvoj momčadi i sljedeće sezone.

Mišić, Stojković i Zajc će biti u sredini terena, Bakrar na desnom, a čini se kako Hoxha i dalje ima prednost ispred Vidovića na lijevom krilu. Naprijed će jasno biti Beljo, čovjek koji ove sezone na prvenstvenoj sceni nije zabio samo - Hajduku. Beljo je ove sezone zabio 36 komada, u lovu na Eduarda da Silvu treba nešto "ušićariti" i protiv Hajduka.