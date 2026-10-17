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MEĐU VELIKANIMA

Dinamo u europskoj eliti! Evo koliko su 'modri' zaradili u EL

Piše Ivan Kužela,
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Dinamo u europskoj eliti! Evo koliko su 'modri' zaradili u EL
Susret 2. kola Europske lige između Dinama i Anderlechta | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Dinamo je nakon kvalifikacija i dva ligaška kola Europske lige inkasirao 15,51 milijun eura i drži 4. mjesto po zaradi. Pobjeda nad Anderlechtom donijela je dodatnih 450.000 eura

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Dinamo je nakon dva odigrana kola Europske lige uprihodio 15,51 milijun eura, čime se nalazi na četvrtom mjestu ljestvice klubova prema dosadašnjoj zaradi. Ispred zagrebačke momčadi su Lyon s 19,17 milijuna eura, Bayer Leverkusen s 15,91 milijunom te Juventus s 15,77 milijuna eura.

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Pobjeda protiv Anderlechta donijela je hrvatskom prvaku dodatnih 450.000 eura, koliko Uefa isplaćuje za svaki trijumf u ligaškoj fazi natjecanja. Dinamo je u prva dva kola osvojio četiri boda, nakon remija s Hapoelom i slavlja protiv belgijskog predstavnika.

Dosadašnji prihodi klubova računaju se prema nekoliko kriterija. U ukupni iznos ulaze naknada za sudjelovanje u ligaškoj fazi, novac ostvaren u kvalifikacijama, klupski koeficijenti, televizijsko tržište i rezultati na terenu. Za neodlučen ishod klub dobiva 150.000 eura, dok pobjeda vrijedi spomenutih 450.000 eura.

Iza Dinama se na ljestvici nalaze brojni poznati europski klubovi. Milan je dosad zaradio 14,62 milijuna eura, Benfica 14,44 milijuna, AZ Alkmaar 13,81 milijun, Olympiacos 13,72 milijuna, a Real Sociedad 13,62 milijuna eura.

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