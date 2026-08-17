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KVALIFIKACIJE ZA LIGU PRVAKA

Promjena u TV kanalima koji prenose Dinamo u Europi, jedna utakmica bit će besplatna!

Piše Luka Tunjić,
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Promjena u TV kanalima koji prenose Dinamo u Europi, jedna utakmica bit će besplatna!
Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Dinamo pred zadnjom preprekom za Ligu prvaka: Viking stiže na Maksimir, a navijače čeka i promjena TV prijenosa

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Pred nogometašima Dinama ostala je jedna prepreka u kvalifikacijama za Ligu prvaka. "Modri" će u utorak odigrati prvu utakmicu doigravanja protiv norveškog predstavnika Vikinga, koji dolazi u goste na Maksimir (21 sat). Istaknimo kako će te ove utakmice morati gledati preko drugih televizijskih kanala u odnosu na ranija kola.

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Golovi Dinamo-Rudeš VIDEO
Golovi Dinamo-Rudeš | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Podsjetimo, drugo kolo kvalifikacija za LP, u kojem je Dinamo bio bolji od švicarskog Thuna, prenosio je RTL. Treće kolo kvalifikacija između Dinama i Kauno Žalgirisa prenosio je MaxSport, a zadnje kolo kvalifikacija prenosit će vlasnik TV prava za Ligu prvaka, a to je Arena Sport 1.

Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Rudeš sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Međutim, uzvratnu utakmicu, koja će se igrati osam dana kasnije (srijeda 26. kolovoz), prenosit će i HRT, tako da će ona biti besplatno dostupna diljem Hrvatske. Naravno, i uzvratnu utakmicu moći ćete gledati preko programa Arene Sport, najvjerojatnije također na prvom programu.

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