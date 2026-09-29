Dinamo u Olićevim 'vatrenima' ima tek jednog igrača! Olako se riješio blaga i sad može žaliti...
Hrvatski prvak nekad je bio pogonsko gorivo svih dobnih kategorija naše reprezentacije, no to više nije slučaj. Fran Topić jedini je član U-21 vrste, a nekoliko igrača propustili su dovesti ili nisu vjerovali u njih pa su ih se riješili
Ivica Olić je iz drugog pokušaja uspio odvesti našu U-21 reprezentaciju na Europsko prvenstvo. I to poprilično suvereno i moćno, dva kola prije kraja kvalifikacija. Naša igra je lepršava, atraktivna i učinkovita, pa se s pravom svi u reprezentaciji nadaju velikom rezultatu na turniru koji će sljedeće godine zajedno organizirati Albanija i Srbija. No, jedan podatak "bode" u oči. Naime, izbornik Olić je za ovaj ciklus pozvao 20 igrača, a na tom popisu nalazi se samo jedan igrač Dinama?! I to Fran Topić (22), koji nema preveliku minutažu u momčadi Marija Kovačevića.