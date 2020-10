Dinamo uložio šest puta manje nego što je zaradio, a najviše troši na igrače - Lokomotive...

U zadnje tri godine Dinamo je Lokomotivi za pojačanja platio devet milijuna eura, a svim ostalim klubovima 11 milijuna!? Ovaj je mjesec Mamić htio tri pojačanja, ostao je samo na Mišiću

<p>Igrače poput Danija Olma i Dine Perića, koji je jednako važan kao i Olmo, ako ne i važniji, jako je teško zamijeniti. Mi živimo od Europe i od transfera. I ne možete očekivati da ćemo 20 milijuna eura od Olma investirati u jednog igrača.</p><p>Objašnjavao je to <strong>Zoran Mamić</strong> prije četiri dana i izbacio na stol neke transfere koje je Dinamo pokušao realizirati.</p><p>- Poslali smo višemilijunske ponude za <strong>Alana Franca</strong>, za Haugea smo mjesec dana prije nego što je potpisao za Milan njegovom klubu Bodeu poslali ponudu od tri milijuna eura, ali su odbili. Htjeli smo i <strong>Jaira</strong>, radimo sad na trojici igrača, želimo dovesti ofenzivca... - govorio je Mamić i ubacio kritiku navijačima i javnosti:</p><p>- Imamo dojam da nikad nije dobro. Ako dovodimo pojačanja, priča se zašto gomilamo igrače i zatvaramo prostor domaćim mladićima, ako nikog ne dovedemo, kritiziraju nas da samo rasprodajemo i slabimo momčad, da nemamo dovoljno dobar i širok kadar...</p><p>Što ćeš, Zoki, takvi su navijači. To si već u bogatoj igračkoj i trenerskoj karijeri morao naučiti. I zato je rezultat jedino mjerilo. Kad njega nema, onda se mjeri svaki svaki okrenuti euro, pod posebno povećalo stavlja svako pojačanje...</p><p>Kao što je normalno da navijači (valjda i klub) uvijek teže nečemu višem, boljem. Pa kao što čelnike kluba više neće zadovoljiti prodaja nekog talenta za sedam milijuna eura (što konkurenti u HNL-u mogu samo sanjati), tako ni apetite navijača više neće zadovoljiti naslov prvaka i plasman u europsku skupinu.</p><p>Što je to, onda, Dinamo napravio u prijelaznom roku, koji je završio u ponedjeljak u ponoć?</p><p>Od tri najavljena Mamićeva pojačanja stigao je samo <a href="https://www.24sata.hr/sport/nagli-preokret-josip-misic-ipak-dolazi-u-dinamo-iz-sportinga-723029">Josip Mišić</a>. I to na posudbu i prekasno da igra u Europskoj ligi.</p><p>Tako je i u ovom prijelaznom roku Dinamo nemjerljivo više zaradio od transfera (ako računamo i Gvardiola, 30 milijuna eura) nego što je uložio u pojačanja (3,4 milijuna). Prošle sezone 31,7 milijuna eura zarade i 6,6 milijuna uloženih, pretprošle 33,5 milijuna zarade i 10,5 milijuna uloženih, 2017/18. Dinamo je zaradio od prodaje 21,7 milijuna, a u pojačanja uložio 1,3 milijuna, 2016/17. zaradio čak 41,5 milijuna, a uložio 5,4... I tako ukupno šest puta manje ulaganja od zarade, sve do 2014/15., posljednje sezone kad je klub u pojačanja uložio otprilike koliko je i zaradio od transfera - desetak milijuna eura.</p><p>A znate li za kojeg je igrača u zadnjih pet godina Dinamo platio najveću odštetu? Za <strong>Atiemwena</strong>, prema Transfermarktu 2,65 milijuna eura Gorici. Pardon, platio je i Lokomotivi tri milijuna za <strong>Luku Ivanušeca</strong>. Zapravo, u zadnje tri godine Dinamo je Lokomotivi za pojačanja platio devet milijuna eura (Ivanušec, Majer, Kastrati, Jakić, Tolić), a svim ostalim klubovima 11 milijuna!? Štoviše, Lokomotiva je u povijesti kluba više novca za igrače dobila od Dinama nego od svih ostalih klubova na svijetu zajedno!</p><p>A Dinamo je jednog <strong>Kulenovića</strong>, koji danas zabija za Rijeku, platio 1,6 milijuna eura, Lauritsena 1,4 milijuna, Doumbiju 800.000, Lecjaksa 500.000..., dok su recimo <strong>Petković</strong> i Oršić došli za po milijun eura, Kadzior za 400.000, Livaković nešto ranije za 625.000...</p><p>Prodaja je razumljiva, igrači žele otići, žele nove izazove, a i novac koji im se nudi nije malen. Dinamo je uvijek u svojoj školi pronalazio talente i gurao ih kao klupski projekt, to radi vrlo dobro. Za onaj iskorak nedostaju prava pojačanja.</p><p>Otišli su Moro, Gojak, Kadzior, Dilaver, Marin, Đira, Andrić... Dinamo više nema, kao što je imao u Bjeličino doba, dvije podjednake momčadi za Europu i HNL. Hoće li Lauritsen, Jakić, Milić, Tolić i Mišić biti dovoljne zamjene?</p><p>Sportski je direktor i trener priznao da je Dinamo htio više. Ali ako ga rezultat u Europskoj ligi krene, i ovaj će prijelazni rok, s deset puta većom zaradom od ulaganja, biti uspješan. Ako ne, opet će biti propitkivanja i palac dolje.</p><p>Što ćeš, takav je posao sportskog direktora i trenera...</p>