Dinamo uz velikane: Još samo Liverpool i Chelsea nisu primili gol u Europi. 'Modri' jedini u EL

<p>Trideset i dva kluba u Ligi prvaka i još 48 u Europskoj ligi. A nakon prva tri kola europskih natjecanja samo tri kluba nisu primila gol. Dva u Ligi prvaka, Liverpool i Chelsea, i samo jedan u Europskoj ligi - Dinamo Zagreb.</p><p>S gol-razlikom 1-0 Dinamo je osvojio pet bodova u uvodne tri utakmice, remijem protiv Feyenoorda te CSKA-a i prve pobjede nad austrijskim WAC-om. Pomalo i nevjerojatno, ali ovaj je Dinamo očito odlučio igrati na rezultat, manje na ljepotu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovci nakon Wolfsbergera</strong></p><p>- Vidjelo se kako Dinamo zbog svega igra baš na rezultat. Igrao je na sigurno, a rezultat je na kraju došao, to je najvažnije - konstatirao je Jerko Leko nakon pobjede nad Wolfsbergerom.</p><p>Pa ispred koga je to sve Dinamo u Europskoj ligi nakon polovice grupne faze? Recimo, ispred velikana poput Rome koja je primila jedan, Arsenala koji je primio dva, Tottenhama također, pa Milana koji je primio čak četiri... A uz Romu samo su još Leicester, Real Sociedad i Granada na jednom primljenom golu u 270 minuta.</p><p>- Imamo dobar niz utakmica u Europi, izgubili smo od Ferencvarosa što smo mogli dobiti. Ostali smo neporaženi, a i nismo primili gol. No važno je zabiti više. Igramo otvoreniji nogomet, dajemo više golova nego u zadnje dvije godine - rekao je Alen Peternac koji je na klupi mijenjao Zorana Mamića.</p><p>- Mislim da je ova igra dovoljna da prezimimo. U tri utakmice jedini smo klub u Europi koji nije primio gol. Kad primimo gol, onda je "zašto primate gol", kad ne igrate dobro, onda "zašto niste igrali dobro". Mislim da se vode neke polemike oko nekih stvari. Treba sve sagledati oko nekih stvari, ali prvi smo na tablici, siguran sam u naš prolaz, da ćemo dočekati proljeće u Europi.</p><p>Stoga su i kladionice korigirale tečajeve, pa je Dinamo sada ne samo favorit za prolazak skupine, već i za osvajanje iste zajedno s Feyenoordom. Tečaj na prvo mjesto Hrvata i Nizozemaca iznosi 2,00, dok CSKA ima tek neznatno manje šanse (2,25). Wolfsberger, pak, vrlo male (5,00).</p>