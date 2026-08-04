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KOŠARKAŠKO RIVALSTVO

Dinamo večeras ide na Žalgiris, a prije 40 godina Cibona je protiv njih pokorila Europu

Piše 24sata,
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Dinamo večeras ide na Žalgiris, a prije 40 godina Cibona je protiv njih pokorila Europu
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Foto: Youtube screenshot
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Nogometni klub FK Kauno Žalgiris osnovan je 2004. godine kao dio sportskog sustava Žalgirisa, čiji je košarkaški klub osnovan 1944. godine. Upravo je košarkaški Žalgiris svojedobno imao veliko rivalstvo s Cibonom

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Večerašnji dvoboj trećeg pretkola Lige prvaka između Dinama i Kauno Žalgirisa na Maksimiru ima i povijesnu pozadinu. Iako je večeras u fokusu nogomet i borba za Europu, ime litvanskog Žalgirisa poznato je i navijačima Cibone. Rivalstvo između 'vukova' i litvanskog kluba oduvijek postoje, a osamdesetih godina prošlog stoljeća predstavljalo je vrhunac europske košarke tog vremena. Cibona je prije 40 godina upravo protiv Žalgirisa postigla jedan od najvećih uspjeha u klupskoj povijesti te osvojila naslov prvaka Europe.

Veliko finale Kupa

Vrhunac tog rivalstva dogodio se 3. travnja 1986. u finalu Kupa europskih prvaka. U budimpeštanskoj dvorani Sportcsarnok, pred 12.500 gledatelja, od kojih je oko osam tisuća navijalo za Zagrepčane, Cibona je branila naslov protiv Žalgirisa, tadašnjeg prvaka Sovjetskog Saveza. Atmosfera je bila vrlo napeta, a među Ciboninim navijačima isticala su se i Dinamova obilježja, što je pokazivalo povezanost gradskih klubova. 

Utakmica je od prve minute bila neizvjesna. Litavci su postavili posebnu obranu na Draženu Petroviću, kojeg su čuvali Krapikas i Kurtinaitis, dok se na drugoj strani Franjo Arapović, uz stalnu pomoć Mihovila Nakića, borio s Arvydasom Sabonisom. Unatoč stalnim provokacijama i udvajanjima, Sabonis je bio vrlo učinkovit pod košem, držeći Žalgiris u blagoj prednosti u početnim minutama. Ipak, kada je Dražen ušao u napadački ritam sredinom prvog poluvremena, Cibona je preokrenula rezultat i na odmor otišla s osjetnom prednošću.

Incident na parketu

Drugo poluvrijeme nastavilo se u istom tonu. Cibona se oslanjala na vanjsku liniju, a Žalgiris na Sabonisa. U 31. minuti, pri rezultatu 68-61 za Cibonu, dogodio se ključan trenutak utakmice. Nakon promašaja Žalgirisa, Mihovil Nakić krenuo je sam u kontranapad. Gintaras Krapikas zaustavio ga je grubim prekršajem, na što je Nakić uzvratio laktom. U tom trenutku, s drugog kraja terena dotrčao je Arvydas Sabonis i udario Nakića šakom u lice. Suci su odmah reagirali. 

Sabonis je zaradio isključujuću tehničku pogrešku i morao je napustiti parket, dok je Nakić ostao u igri. Bez svoje prve zvijezde i najboljeg igrača utakmice, Žalgiris više nije mogao parirati Ciboni. Predvođeni Zoranom Čuturom (16 koševa), Dankom Cvjetičaninom (24) i Svenom Ušićem (23), Zagrepčani su u samo tri minute stekli veliku prednost i na kraju slavili 94-82, osvojivši drugi uzastopni naslov prvaka Europe. Dražen je završio s 22 koša, u pobjedi cijele momčadi.

Suparništvo igrača i simbol otpora

Rivalstvo Cibone i Žalgirisa imalo je i dimenziju izvan sportskih okvira, a personificirali su ga Dražen Petrović i Arvydas Sabonis, dvojica vodećih europskih košarkaša svog vremena. Njihovi dvoboji privlačili su veliku pažnju, a bili su ispunjeni verbalnim provokacijama i borbom za prestiž.

​- Igrati protiv Sabonisa za Dražena su bile dvije utakmice. Jedna da se pobijedi, a druga da se vidi tko je najbolji u Europi. To mu je bilo važno - prisjetio se jednom prilikom tadašnji trener Cibone, Željko Pavličević.

Taj je sraz nosio i političku težinu. Žalgiris je za Litavce bio simbol otpora sovjetskoj vlasti i težnje za neovisnošću. Zoran Čutura, sudionik tog finala, pisao je kako u dvorani u Kaunasu nije bilo simbola Sovjetskog Saveza, već samo litavske nacionalne boje. Slično tome, u Budimpešti i kasnije u Argentini na Interkontinentalnom kupu, navijači su isticali hrvatske i litavske zastave, a ne one Jugoslavije i SSSR-a.

(*uz korištenje AI-ja)

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