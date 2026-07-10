Dinamo želi dovesti mladog krilnog napadača iz PSG-a!

Dinamo je ovoga ljeta vrlo aktivan na tržištu, a nova moguća meta dolazi iz Paris Saint-Germaina. Prema pisanju francuskog L’Equipea, zagrebački klub zainteresiran je za 19-godišnjeg krilnog napadača Noaha Nsokija.

Mladi Francuz trebao bi napustiti PSG, a uz Dinamo za njega se zanima i portugalska Vitória Guimarães. Nsoki je u pariški klub stigao 2020. godine kao 13-godišnjak te je prošao omladinski pogon francuskog prvaka. Primarno igra na poziciji lijevog krila, a opisuje ga se kao brzog igrača koji može stvarati višak u igri jedan na jedan. Ugovor s PSG-om ima do ljeta 2027. godine, a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na milijun eura.

Nsoki je prošle sezone imao i prve nastupe za seniorsku momčad PSG-a. Debitirao je 20. prosinca 2025. u Kupu protiv Fontenaya, kada je u pobjedi 4-0 zamijenio Désiréa Douéa i odigrao završnih pola sata. U siječnju 2026. dobio je i prve minute u francuskom prvenstvu, u pobjedi 2-1 protiv Paris FC-a.

L’Equipe piše da bi njegov odlazak bio nastavak trenda u kojem mladi igrači PSG-a, posebno generacija 2008., napuštaju klub nakon ponude profesionalnih ugovora. Među njima su Jangeal, koji je otišao u Famalicão, Malonga u Manchester City, Mounguengue u kijevski Dinamo i Coulibaly u Club Brugge.

Dinamo je ovoga ljeta već doveo jednog krilnog napadača iz velikog europskog kluba. Dani Rodríguez stigao je iz Barcelone i pokriva desnu stranu napada, dok je Cardoso Varela nedavno prebačen u B momčad.