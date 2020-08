Dinamo zna moguće protivnike: Tu su Cluj, Ferencvaroš i Slovan

Uefa je uz klasične podjele na nositelja i nenositelja podijelila sve i u nekoliko skupina. U prvoj skupini u nositeljima su tako Celtic ili Reykjavik, Dinamo i Young Boys, a protivnici nisu laki

<p>U ponedjeljak u podne odvija se ždrijeb za pretkola Lige prvaka u kojima će svoje protivnike doznati i dva hrvatska kluba koja se ove sezone natječu u prestižnom europskom natjecanju - Dinamo i Lokomotiva.</p><p>I dok se Dinamo tjednima nadao kako će se morati natjecati tek od trećeg pretkola, Lyon im je 'uprskao' planove izbacivši Juventus zbog čega će 'modri' ipak krenuti iz drugog pretkola.</p><p>Dinamo će ždrijeb dočekati kao nositelj u skupini 1. U toj skupini još švicarski Young Boys i pobjednik susreta Celtica i Reykjavika.</p><p>Na Maksimiru su i prije ove podjele po skupinama htjeli izbjeći klubove poput Cluja, Ferencvaroša, i Midtyjllanda, a od ta tri kluba koja su u teoriji najjači protivnici, Dinamo je u svoj dio ždrijeba dobio - dva! </p><p>Potencijalnih protivnika tako ima šest, a oni dolaze iz tri okršaja. Snage će odmjeriti malteška Floriana i rumunjski Cluj, mađarski Ferencvaroš i švedski Djurgarden te Slovan iz Bratislave i KI s Farskih Otoka.</p><p>Dinamo još nikada nije ispao u drugom pretkolu Lige prvaka, no kad bi se gledala samo jedna utakmica, i to prva, tri puta bilo bi jako gusto. Nijednom u prvoj utakmici nisu izgubili, ali su triput remizirali. Protiv Pjunika u Armeniji 0-0 davne 2009. godine, pa protiv Ludogoreca 1-1 tri godine kasnije, a onda protiv Fole Esch 1-1 2015. godine.</p><h2>'Lokosi' imaju tri opasna protivnika</h2><p>Lokomotivin ždrijeb puno je opasniji, ali i poznatiji. 'Lokosi' imaju tek tri potencijalna protivnika, a to su sve redom opasne momčadi - Bešiktaš, Rapid Beč i Viktorija Plzen.</p><p>Nije puno ostalo i do prvih utakmica. Ta jedina utakmica drugog pretkola Lige prvaka igrat će se 25. ili 26. kolovoza. Treće pretkolo na rasporedu je sredinom rujna, 15. ili 16. u mjesecu, a završni play-off igra se u dvije utakmice. Prvi put 22. ili 23. rujna, a drugi put tjedan dana kasnije.</p><p>U slučaju ispadanja u drugom pretkolu naše momčadi čeka treće pretkolo Europske lige. U slučaju prolaza? Čekaju ih još nezgodniji protivnici... Dinamo može na Crvenu zvezdu, azerbajdžanski Qarabag, Legiju iz Varšave, Makabi Tel Aviv, norveški Molde, a Lokomotiva? U taj dio ždrijeba dolaze Benfica, Dinamo Kijev, Gent, Krasnodar i Rennes...</p><h2>Liga prvaka? Lova do krova</h2><p>Da je igrati u Ligi prvaka itekako financijski isplativo, zna se odavno. Samo za nastup u drugom pretkolu naši bi klubovi trebali dobiti 380 tisuća eura ako ispadnu, a ako prođu dalje na račun im sjeda 480 tisuća eura. </p><p>Tko se plasira u grupnu fazu dobiva nevjerojatnih 15 milijuna eura, a za svaki bod u skupini na račun kluba sjeda još 900 tisuća eura. Tko prođe u nokaut fazu dobije malo manje od deset milijuna eura, četvrtfinale je deset i pol milijuna, polufinale 12, a plasman u finale 15. Pobjeda? Čak 19 milijuna eura...</p><h2>Uefini klupski ljeto i jesen 2020.</h2>