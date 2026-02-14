Obavijesti

MATEO LISICA

Dinamov adut se vratio na teren nakon vrlo nezgodne bolesti!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Lisica je za Dinamo odigrao 19 utakmica ove sezone i zabio je četiri gola, uz četiri asistencije. Zaoštrit će konkurenciju na desnom krilu gdje su Bakrar i Topić dijelili minute

Poraz od Lillea (4-0) 27. studenog bila je posljednja utakmica koju je Mateo Lisica (22) odigrao do ove protiv Istre. Dinamovo krilo borilo se s mononukleozom, ali bolest je sada iza njega. 

Ušao je u igru protiv Puljana u 62. minuti i samo minutu kasnije zabio gol, ali je isti poništen zbog zaleđa. Povratak Lisice pozdravio je i komentator MAX Sporta koji je istaknuo koliko je mononukleoza nezgodna bolest.

- Zbog ove bolesti su neki tenisači morali završiti karijeru, primjerice Mario Ančić - rekao je u prijenosu utakmice. 

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Lisica je za Dinamo odigrao 19 utakmica ove sezone i zabio je četiri gola, uz četiri asistencije. Zaoštrit će konkurenciju na desnom krilu gdje su Bakrar i Topić dijelili minute. 

