Dinamov adut se vratio na teren nakon vrlo nezgodne bolesti!

Poraz od Lillea (4-0) 27. studenog bila je posljednja utakmica koju je Mateo Lisica (22) odigrao do ove protiv Istre. Dinamovo krilo borilo se s mononukleozom, ali bolest je sada iza njega.

Ušao je u igru protiv Puljana u 62. minuti i samo minutu kasnije zabio gol, ali je isti poništen zbog zaleđa. Povratak Lisice pozdravio je i komentator MAX Sporta koji je istaknuo koliko je mononukleoza nezgodna bolest.

- Zbog ove bolesti su neki tenisači morali završiti karijeru, primjerice Mario Ančić - rekao je u prijenosu utakmice.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Lisica je za Dinamo odigrao 19 utakmica ove sezone i zabio je četiri gola, uz četiri asistencije. Zaoštrit će konkurenciju na desnom krilu gdje su Bakrar i Topić dijelili minute.