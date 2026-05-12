Obavijesti

Sport

Komentari 1
PEH ZA 'MODRE'

Dinamov autobus zapeo na putu do Osijeka i ne pomiče se već satima! Evo zašto je u koloni

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Dinamov autobus zapeo na putu do Osijeka i ne pomiče se već satima! Evo zašto je u koloni
Nogometaši Dinama otputovali u Split na utakmicu protiv Hajduka u 27. kolu HT Prve lige | Foto: Igor Kralj\PIXSELL

Dinamo je doživio peh na putu prema Osijeku. Autobus s igračima zapeo je u koloni zbog prevrnutog kamiona na dionici autoceste A3. Momčad je zbog toga ostala bez treninga uoči finala Kupa protiv Rijeke

Admiral

Delegacija Dinama u utorak je na putu prema Osijeku, gdje ih u srijedu od 18 sati očekuje finale Hrvatskog nogometnog kupa protiv Rijeke, doživjela veliki peh. Autobus s igračima i stručnim stožerom zapeo je u višesatnoj koloni na autocesti A3, pretvorivši rutinsko putovanje u put koji zahtijeva puno strpljenja uoči jedne od najvažnijih utakmica sezone.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Velike količine kiše na maksimirskom stadionu 00:45
Velike količine kiše na maksimirskom stadionu | Video: 24sata/Josip Mikačić/PIXSELL

Prevrnuti kamion stvorio kaos na autocesti

Nevolje za zagrebačku momčad počele su nedugo nakon polaska iz Zagreba. Zbog teške prometne nesreće na dionici autoceste A3 između čvorova Križ i Popovača, promet u smjeru Lipovca bio je potpuno zaustavljen. Prema informacijama koje je objavio i Hrvatski autoklub, kamion se prevrnuo i blokirao obje prometne trake, što je stvorilo kolonu dugu više od šest kilometara.

U toj se koloni, bez mogućnosti pomaka, našao i autobus 'modrih'. Igrači i stručni stožer proveli su više od pet sati stojeći na mjestu, čekajući da dežurne službe raščiste prometnicu. Neočekivani zastoj u potpunosti je poremetio planove momčadi koja se u Slavoniju uputila s ciljem osvajanja dvostruke krune.

Foto: Čitatelj 24sata

Poremećeni planovi i propušteni trening

Zbog kašnjenja koje se protegnulo do kasnih večernjih sati, Dinamo je bio primoran otkazati planirani trening koji se trebao održati na Opus Areni, stadionu na kojem će se u srijedu u 18 sati odigrati finale. Igrači su tako ostali bez prilike da osjete travnjak uoči sraza s Rijekom, a jedini trening tog dana odradili su u Zagrebu prije samog polaska.

Za razliku od dinamovaca, njihovi suparnici iz Rijeke uspjeli su izbjeći prometni kaos. Nakon što su pravovremeno dobili informaciju o nesreći i zastoju, Riječani su se odlučili za alternativni put preko Siska te su bez ikakvih problema stigli u Osijek, gdje su se smjestili i pripremali za utakmicu prema planu.

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL
Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U Osijek po drugi trofej sezone

Unatoč iscrpljujućem putovanju, Dinamo u Osijek stiže s jasnim ciljem. Nakon što su dominantno osigurali 26. naslov prvaka HNL-a, pobjeda u Kupu donijela bi im dvostruku krunu. Trener Mario Kovačević uoči puta je na konferenciji za medije istaknuo optimizam i potvrdio da su svi igrači spremni i motivirani za finale, no ovakav put zasigurno nije bio dio pripreme koju je zamislio. Iscrpljenost i narušen ritam mogli bi biti dodatni izazov za njegove igrače u borbi za posljednji trofej sezone.

*uz korištenje AI-ja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bivša odbojkašica fotkom je srušila društvene mreže. Neki smatraju da je otkrila previše...
VRUĆA KAYLA

FOTO Bivša odbojkašica fotkom je srušila društvene mreže. Neki smatraju da je otkrila previše...

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
FOTO Putinova ljubimica imala je velike planove. Morala je na operaciju i tu joj je počeo pakao
VELIKA GIMNASTIČKA NADA

FOTO Putinova ljubimica imala je velike planove. Morala je na operaciju i tu joj je počeo pakao

Lala Kramarenko, nekadašnja nada ritmičke gimnastike, sada se bori s posljedicama političkih zabrana i liječničke pogreške. Njena sportska budućnost postaje sve neizvjesnija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026