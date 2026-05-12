Dinamov autobus zapeo na putu do Osijeka i ne pomiče se već satima! Evo zašto je u koloni

Delegacija Dinama u utorak je na putu prema Osijeku, gdje ih u srijedu od 18 sati očekuje finale Hrvatskog nogometnog kupa protiv Rijeke, doživjela veliki peh. Autobus s igračima i stručnim stožerom zapeo je u višesatnoj koloni na autocesti A3, pretvorivši rutinsko putovanje u put koji zahtijeva puno strpljenja uoči jedne od najvažnijih utakmica sezone.

Velike količine kiše na maksimirskom stadionu | Video: 24sata/Josip Mikačić/PIXSELL

Prevrnuti kamion stvorio kaos na autocesti

Nevolje za zagrebačku momčad počele su nedugo nakon polaska iz Zagreba. Zbog teške prometne nesreće na dionici autoceste A3 između čvorova Križ i Popovača, promet u smjeru Lipovca bio je potpuno zaustavljen. Prema informacijama koje je objavio i Hrvatski autoklub, kamion se prevrnuo i blokirao obje prometne trake, što je stvorilo kolonu dugu više od šest kilometara.

U toj se koloni, bez mogućnosti pomaka, našao i autobus 'modrih'. Igrači i stručni stožer proveli su više od pet sati stojeći na mjestu, čekajući da dežurne službe raščiste prometnicu. Neočekivani zastoj u potpunosti je poremetio planove momčadi koja se u Slavoniju uputila s ciljem osvajanja dvostruke krune.

Poremećeni planovi i propušteni trening

Zbog kašnjenja koje se protegnulo do kasnih večernjih sati, Dinamo je bio primoran otkazati planirani trening koji se trebao održati na Opus Areni, stadionu na kojem će se u srijedu u 18 sati odigrati finale. Igrači su tako ostali bez prilike da osjete travnjak uoči sraza s Rijekom, a jedini trening tog dana odradili su u Zagrebu prije samog polaska.

Za razliku od dinamovaca, njihovi suparnici iz Rijeke uspjeli su izbjeći prometni kaos. Nakon što su pravovremeno dobili informaciju o nesreći i zastoju, Riječani su se odlučili za alternativni put preko Siska te su bez ikakvih problema stigli u Osijek, gdje su se smjestili i pripremali za utakmicu prema planu.

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U Osijek po drugi trofej sezone

Unatoč iscrpljujućem putovanju, Dinamo u Osijek stiže s jasnim ciljem. Nakon što su dominantno osigurali 26. naslov prvaka HNL-a, pobjeda u Kupu donijela bi im dvostruku krunu. Trener Mario Kovačević uoči puta je na konferenciji za medije istaknuo optimizam i potvrdio da su svi igrači spremni i motivirani za finale, no ovakav put zasigurno nije bio dio pripreme koju je zamislio. Iscrpljenost i narušen ritam mogli bi biti dodatni izazov za njegove igrače u borbi za posljednji trofej sezone.

*uz korištenje AI-ja.