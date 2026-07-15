Dinamov 'GOAT' ide po rekord: Već u Švicarskoj želi postati najbolji u klupskoj povijesti...

Mislav Oršić (33) jedan je od najvećih igrača Dinama u povijesti. Miljenik navijača, čovjek koji je u prošlom mandatu rušio brojne svjetske velikane, "hat-trickovima" rušio Tottenham i Atalantu, potopio Chelsea, West Ham, Sevillu, Bodo Glimt, Krasnodar, CSKA Moskvu, na europskoj sceni zabijao i Milanu, Villarrealu, Šahtaru...

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Istinska ikona zagrebačkog kluba i od svog drugog maksimirskog mandata ima velika očekivanja. Oršić bi i u novoj sezoni trebao biti velika snaga "modrih", prevaga Marija Kovačevića na lijevoj strani. Dinamo već u utorak otvara novu europsku sezonu, hrvatski prvak u 2. pretkolu Lige prvaka gostuje kod Thuna. Zagrepčani su kvalitetniji od Švicaraca, vrijede puno više (70 naspram 19 milijuna eura), tradicija i europsko iskustvo su također na njihovoj strani. A Oršić će već u Thunu loviti novi rekord.

Krilni napadač Dinama u dosadašnjih je 70 europskih nastupa za "modre" postigao 28 golova. Jednako kao i Bruno Petković koji je Dinamov dres na europskoj sceni oblačio osam puta više. Dvije klupske legende na toj ljestvici slijede Slaven Zambata i Igor Cvitanović s 15, te Arijan Ademi, El Arbi Hilal Soudani i Sammir s 13 europskih golova.

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Oršić će u Švicarskoj biti na terenu od prve minute, opet se naći na svom lijevom krilu. Mario Kovačević zadovoljan je kako je iskusni napadač odradio pripreme, bez obzira na to što Oršić u četiri pripremne utakmice nije zabio. Dinamo je u četiri pripremna dvoboja upisao tri pobjede i jedan remi, zabio čak 16 golova, Oršić se za sada bavio - asistencijama. Sad stiže i njegovo vrijeme, Dinamov "GOAT" već u Švicarskoj želi do rekorda.

Što se još događa u Maksimiru? Protiv ukrajinskog Čerkasija (0-0) prve minute na pripremama odigrali su Scott McKenna i Mateo Lisica (zbog ozljede nije igrao prva tri dvoboja), a Dinamo je "zagrizao" i za Lovru Zvonareka (21), koji je ušao u zadnju godinu ugovora s Bayernom. Nije tu još ništa ozbiljno, niti blizu realizacije, ali do kraja ljeta sve je moguće. Iako Zvonarek gleda i neke druge opcije...