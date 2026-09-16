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OD LYONA

Dinamov idući suparnik izgubio kod kuće u Europskoj ligi

Piše HINA,
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Dinamov idući suparnik izgubio kod kuće u Europskoj ligi
Foto: GEERT VANDEN WIJNGAERT
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Budući Dinamovi protivnici u Europskoj ligi dobro su otvorili natjecanje. Anderlecht je izgubio, Sunderland pobijedio kao i Leverkusen te AZ

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Idući Dinamov suparnik u Europskoj ligi, Anderlecht je u Bruxellesu izgubio od Lyona s 1-2. Lyon je poveo već u osmoj minuti golom Noaha Marteyja, da bi u 22. minuti Keito Nakamura pogodio za 2-0. Anderlecht je smanjio u 61. minuti golom Mihajla Cvetkovića.

Bayer Leverkusen je očekivano slavio protiv Celja s 2-0. Svit Seslar je u 15. minuti doveo "apotekare" do prednosti zatresavši vlastitu mrežu, a konačnih 2-0 postavio je Facundo Medina u 74. minuti. Sunderland je u svom tek drugom nastupu u Europi pobijedio AZ s 1-0. Pogodak odluke zabio je Enzo Le Fee iz jedanaesterca u 66. minuti.

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Engleski sastav je do sada samo jednom igrao u nekom od europskih kupova, 1973. je dogurao do drugog kola Kupa kupova izgubivši od Sportinga. SturmRennes su odigrali bez golova.

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