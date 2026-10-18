Dinamov idući suparnik u Europi NEC nastavio negativan niz

Idući suparnik zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi, nizozemski NEC odigrao je 2-2 protiv Fortune Sittard u susretu devetog kola Eredivisie. Fortuna je vodila 1-0 i 2-1 ali se NEC oba puta vratio, a drugi gol je momčad iz Nijmegena postigla u trećoj minuti nadoknade, nakon što su u 89. minuti promašila jedanaesterac.

Anthony Descotte je doveo Fortunu do prednosti u 18. minuti, izjednačio je Kevin Kers deset minuta kasnije, a Descotte je u 48. minuti gurnuo goste do novog vodstva.

NEC je u 89. minuti mogao izjednačiti iz jedanaesterca, međutim Mattijs Branderhorst je obranio udarac Mitchelu Bakkeru. Ipak, u trećoj minuti nadoknade domaćin je stigao do izjednačenja. Perr Schuurs je ubacio iz kornera, a Willum Willumsson zabio za 2-2.

Za NEC je cijeli susret odigrao Darko Nejašmić. NEC trenutačno drži 12. mjesto u nizozemskom prvenstvu s 10 bodova, 13 manje od vodećeg Feyenoorda. NEC tako nastavlja negativan niz i već osam utakmica ne zna za pobjedu. Posljednji put slavio je 29. kolovoza, kada je s 3-1 pobijedio Zwolle. U četvrtak u 18:45 gostuje kod Dinama u sklopu trećeg kola Europske lige.