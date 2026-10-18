Obavijesti

Sport

Komentari 0
LOŠA FORMA

Dinamov idući suparnik u Europi NEC nastavio negativan niz

Piše HINA, Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamov idući suparnik u Europi NEC nastavio negativan niz
Foto: Profimedia
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nizozemska momčad posljednji put slast pobjede okusila je 29. kolovoza kada je svladala Zwolle

Admiral

Idući suparnik zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi, nizozemski NEC odigrao je 2-2 protiv Fortune Sittard u susretu devetog kola Eredivisie. Fortuna je vodila 1-0 i 2-1 ali se NEC oba puta vratio, a drugi gol je momčad iz Nijmegena postigla u trećoj minuti nadoknade, nakon što su u 89. minuti promašila jedanaesterac.

Anthony Descotte je doveo Fortunu do prednosti u 18. minuti, izjednačio je Kevin Kers deset minuta kasnije, a Descotte je u 48. minuti gurnuo goste do novog vodstva.

NEC je u 89. minuti mogao izjednačiti iz jedanaesterca, međutim Mattijs Branderhorst je obranio udarac Mitchelu Bakkeru. Ipak, u trećoj minuti nadoknade domaćin je stigao do izjednačenja. Perr Schuurs je ubacio iz kornera, a Willum Willumsson zabio za 2-2.

Za NEC je cijeli susret odigrao Darko Nejašmić. NEC trenutačno drži 12. mjesto u nizozemskom prvenstvu s 10 bodova, 13 manje od vodećeg Feyenoorda.  NEC tako nastavlja negativan niz i već osam utakmica ne zna za pobjedu. Posljednji put slavio je 29. kolovoza, kada je s 3-1 pobijedio Zwolle.  U četvrtak u 18:45 gostuje kod Dinama u sklopu trećeg kola Europske lige.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
FOTO Zvijezda Reala prevarila curu kod Viniciusa? Kažu da se ljubio s nepoznatom djevojkom
ŠTO ĆE REĆI ASHLYN?

FOTO Zvijezda Reala prevarila curu kod Viniciusa? Kažu da se ljubio s nepoznatom djevojkom

Španjolski mediji objavili su da je Vinicius organizirao tulum na koji je pozvao djevojke, a tamo je bio i Jude Bellingham. Navodno se tamo ljubio s djevojkom koja nije Ashlyn Castro, njegova sadašnja cura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026