Dinamov ‘jackpot’ za 2,65 mil. eura: 'Modri' ovakvu desnu stranu nisu imali 20 godina

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige | Foto: Milan Rasic/PIXSELL

Dinamo godinama nije imao dvije tako dominantne karike na desnoj strani, još od vremena Buljata i Ettoa desna strana nije tako ‘kliknula’

U Maksimiru opet pjesma. Dinamo je stigao do druge europske pobjede u sezoni, "modri" su vodeća momčad Europske lige. O kiksovima protiv Varaždina (2-2) i Gorice (1-2) više nitko niti ne razmišlja, nogometaši Marija Kovačevića nanizali su četiri pobjede. I to kakve, redom su padali Hajduk (2-0), Fenerbahče (3-1), Slaven Belupo (4-1) i Maccabi Tel Aviv (3-1).

