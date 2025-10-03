Obavijesti

Dinamov junak iz Bačke Topole: Kovin 'čovjek od povjerenja' proradio kad je najviše trebalo!

Piše iz Bačke Topole: Hrvoje Tironi,
Dinamov junak iz Bačke Topole: Kovin 'čovjek od povjerenja' proradio kad je najviše trebalo!
Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Dejan Ljubičić jedini je igrač Dinama koji je sve pripremne, prvenstvene i europske utakmice počeo u prvih 11. Kovačević bez njega ne želi ni zamisliti početnu postavu, a 'modrima' trebaju njegovi golovi...

Dinamo je stigao do još jedne velike pobjede, "modri" su u Bačkoj Topoli s 3-1 svladali Maccabi Tel Aviv. Zagrepčani sad nakon dvije europske utakmice imaju šest bodova, najbolja su momčad ligaške faze Europske lige. U Maksimiru je sve pod kontrolom, Dinamo je danas vodeća momčad HNL-a, najbolja momčad Europske lige, mirno plovi i borbom za Rabuzinovo sunce.

