Dejan Ljubičić jedini je igrač Dinama koji je sve pripremne, prvenstvene i europske utakmice počeo u prvih 11. Kovačević bez njega ne želi ni zamisliti početnu postavu, a 'modrima' trebaju njegovi golovi...
Dinamov junak iz Bačke Topole: Kovin 'čovjek od povjerenja' proradio kad je najviše trebalo!
Dinamo je stigao do još jedne velike pobjede, "modri" su u Bačkoj Topoli s 3-1 svladali Maccabi Tel Aviv. Zagrepčani sad nakon dvije europske utakmice imaju šest bodova, najbolja su momčad ligaške faze Europske lige. U Maksimiru je sve pod kontrolom, Dinamo je danas vodeća momčad HNL-a, najbolja momčad Europske lige, mirno plovi i borbom za Rabuzinovo sunce.
