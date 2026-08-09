Dinamov koordinator oduševio navijače! Pozvao ih na finale Ramljaka na - hrvatskom jeziku

Dinamovi juniori igraju finale Memorijalnog turnira Mladen Ramljak protiv Ajaxa te tako imaju priliku obraniti naslov koji su osvojili prošle godine. "Modri" klub pokrenuo je mobilizaciju i pozvao navijače na glavni teren Maksimira kako bi mladi dinamovci imali što veću podršku. Tako se pozivu priključio i Dinamov koordinator za mlade momčadi od 14 do 19 godina, Joan Suriol Borràs, a sve je učinio na - hrvatskom jeziku!

- Želite da pričam na Engleskom ili Hrvatskom? Hrvatski, može. Sretan sam, ovaj turnir je jako dobro iskustvo igrače kao i prilika za uživati i naučiti. Sretan sam što sam ovdje, da mogu gledati dobre igrače i vidjet ćemo sutra kako ćemo igrati finale - rekao je Borras i oduševio navijače.

Komentirao je Ajax.

- Igrati s njima u finalu je top. Nije važna toliko pobjeda, važan je proces. Sretan sam kako igrači igraju. U finalu moramo igrati na isti način kako mi znamo. Navijači, dođite sutra na stadion, bit će lijep dan i lijepo vrijeme. Trebamo vas, vidimo se sutra. Ajmo Dinamo - poručio je koordinator na kraju.

Navijači su u komentarima istaknuli kako jako dobro priča hrvatski, s obzirom na to da je ovdje tek godinu dana. Istaknuli su i kako se time pokazuje veliko poštovanje prema državi u kojoj radi.