Dinamov Škot: Prilagodio sam se na hrvatski stil života pa sad ispijam kave. HNL je izjednačen

Iskusni škotski reprezentativac Scott McKenna (28) brzo se prometnuo u jednog od ključnih igrača Dinama, a u pobjedi protiv Osijeka (2-1) zabio je prvi gol u modrom dresu. Tim golom nije samo donio važne bodove, već je ispisao i malu povijest, postavši prvi Škot koji je zaigrao i zabio u HNL-u. Njegov pogodak ujedno je proširio međunarodnu lepezu strijelaca u HNL-u, koji sada broji predstavnike iz čak 78 različitih zemalja. McKenna je tako nastavio niz koji je nedavno započeo Rijekin napadač Daniel Adu-Adjei, prvi Englez koji je zabio u elitnom rangu hrvatskog nogometa. Za škotskog braniča, taj trenutak bio je poseban iz više razloga.

Već u trećoj minuti derbija 10. kola, McKenna se najbolje snašao nakon ubačaja iz kuta i glavom poslao loptu u mrežu Osijeka, na oduševljenje maksimirskih tribina. Bio je to gol koji je prekinuo njegov osobni post dug nekoliko godina, što je i sam priznao s osmijehom.

- Lijep je osjećaj postići prvi gol za Dinamo, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da nisam postigao gol nekoliko godina, haha, Drago mi je da sam uspio pomoći momčadi ostvariti važnu pobjedu kojom smo zadržali vrh prvenstvene ljestvice - izjavio je stasiti stoper za službene stranice HNL-a.

Iako mu postizanje golova nije primarni zadatak, McKenna ne skriva ambicije i u tom segmentu igre. Na početku karijere u Aberdeenu imao je pet golova u 91 nastupu, a s obzirom na to da je u Dinamu zabio u desetom, nada se da bi ta brojka mogla biti i veća.

- To je nešto o čemu razmišljam, uvijek želim napredovati, postavljati ciljeve, pogotovo kad je u pitanju zabijanje golova. Prošlih sezona nisam baš zabijao pa mi je drago da mi se otvorilo. Vjerujem da će i u tom segmentu sezona biti uspješna - dodao je.

McKenna od Premiershipa do Zagreba

Dolazak Škota u Zagreb odjeknuo je kao jedno od najzvučnijih pojačanja prijelaznog roka. S bogatim iskustvom igranja u škotskoj ligi, engleskom Championshipu i Premier ligi s Nottingham Forestom, gdje je u sezoni povratka u elitu proglašen i igračem sezone, te epizodama u Ligi prvaka s Kopenhagenom i španjolskoj La Ligi s Las Palmasom, McKenna je donio pobjednički mentalitet i čvrstinu u obranu "Modrih".

Za škotsku reprezentaciju odigrao je 42 utakmice, nastupivši na europskim prvenstvima 2021. i 2024., a povremeno je nosio i kapetansku traku. Odluka o dolasku u Dinamo, kako kaže, nije bila teška, a ključnu ulogu odigrali su predsjednik Uprave Zvonimir Boban i bivši suigrač iz Las Palmasa, Dinko Horkaš.

- Prvo me nazvao agent, a onda sam razgovarao s Bobanom. Sjajna stvar bila je to što razgovor nije bio samo o nogometu, cijela se obitelj uključila. Pričao je i s mojom djevojkom. Svi smo se osjećali dobrodošlo i prije nego što sam službeno stigao - otkrio je ranije McKenna, dodavši kako mu je bivši dinamovac i suigrač iz Las Palmasa Dinko Horkaš poručio: "Moraš ići u Dinamo, to je moj dom."

Šetnje, kava i obiteljski mir

Izvan terena, Scott McKenna u Zagrebu živi miran obiteljski život. Nedavno je postao otac, pa slobodno vrijeme najradije provodi s obitelji, otkrivajući čari hrvatske metropole.

- Živim blizu stadiona, nadomak maksimirskog parka. Uživam s obitelji, ima puno lijepih šetnica na kojima šećemo s našom bebom - priča škotski branič.

Brzo se prilagodio i na lokalne običaje, prepoznavši kulturu ispijanja kave kao neizostavan dio svakodnevice.

- Odlazak na kavu je u Hrvatskoj veliki običaj pa smo se i mi prilagodili, ima nekoliko kafića u kojima se opuštamo uz dobru kavu - kaže McKenna, potvrđujući da se u Zagrebu osjeća ugodno i dobrodošlo.

Pohvalio je i kvalitetu lige, istaknuvši njezinu izjednačenost.

- Liga je vrlo izjednačena, u ligi ima puno dobrih momčadi koje se žele nadigravati, držati posjed. Vrlo je teško ostvarivati pobjede u takvim okolnostima, ali Dinamo je dobro ušao u i vjerujem da ćemo zadržati taj trend i u nastavku sezone. Usporedba sa škotskom ligom? Postoje određene sličnosti, isti je broj klubova, ali u Škotskoj nekoliko najjačih klubova ima puno veće budžete od ostatka lige. Bez obzira na to, liga je vrlo izjednačena - komentirao je.

Dvostruka kruna i europski iskorak

S osobnim i klupskim ambicijama čvrsto usklađenim, McKenna ne ostavlja mjesta sumnji oko prioriteta. Glavni cilj je vratiti oba domaća trofeja u vitrine maksimirskog kluba i ostvariti što bolji rezultat u Europi.

- Želimo se, naravno, upustiti u borbu za oba trofeja, prvenstvo i Kup. U Europi smo odlično startali i željeli bismo nastaviti postizati dobre rezultate pa ćemo vidjeti gdje će nas to odvesti. Nisam sebi postavio neke prevelike ciljeve, želim igrati na visokoj razini i zadržati ovu razinu forme. Najvažnije je ionako da Dinamo ostvari one ciljeve koje sam prethodno spomenuo - zaključio je škotski reprezentativac.