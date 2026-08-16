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HRVATSKI REPREZENTATIVAC

Dinamova alternativa za Livija se ozlijedila! Transfer je upitan

Piše Ivan Kužela,
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Dinamova alternativa za Livija se ozlijedila! Transfer je upitan
Foto: ZSOLT CZEGLEDI/EPA
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Kotarski želi na Maksimir, Dinamo ga je htio dovesti na posudbu s pravom otkupa, ali ozljeda u nedjeljnom susretu sve je zakomplicirala. Ako je hrvatski reprezentativac teže stradao, 'modri' moraju u lov na novu opciju

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Hrvatski reprezentativac Dominik Kotarski želi povratak na Maksimir, a Dinamo je s njim načelno otvorio priču o jednogodišnjoj posudbi iz Kopenhagena. Dancima njegov odlazak nije problem jer su već doveli Dianta Ramaja iz Borussije Dortmund kao potencijalnu zamjenu. No, stvari su se dodatno zakomplicirale na nedjeljnom susretu kad je Kopenhagen bio gost Randersu i slavio rezultatom 4-0.

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Luka Vušković i Dominik Kotarski na konferenciji za medije hrvatske nogometne reprezentacije VIDEO
Luka Vušković i Dominik Kotarski na konferenciji za medije hrvatske nogometne reprezentacije | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell

Hrvatski golman izašao je iz igre u 52. minuti susreta zbog ozljede. Sam od sebe je zasjeo na travnjak i pritom se držao za nogu. Liječnici su intervenirali i izgledalo je kao da će moći nastaviti susret, no to nije bio slučaj.

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Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

Samo minutu nakon ukazane pomoći Hrvat je tražio zamjenu. Bol je bila prevelika, a težina ozljede još uvijek nije poznata. Svakako će ova situacija dodatno zakomplicirati situaciju oko njegovog transfera u Dinamo. Livaković će vjerojatno putem Barcelone, a ako je Kotarski teže ozlijeđen 'modri' će morati tražiti treću opciju.

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