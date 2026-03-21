Beljo je zabio osam golova i dodao tri asistencije u zadnje četiri prvenstvene utakmice! Ukupno je zabio 26 golova ove sezone, hoće li ovakvom formom izboriti nastup na Svjetskom prvenstvu?
Dinamova 'devetka' ispisala povijest hrvatskog nogometa!
Dinamo je razmontirao Lokomotivu 5-0 na Maksimiru u 27. kolu HNL-a, a igrač utakmice je Dion Drena Beljo koji je zabio hat-trick! Time je Dinamov napadač ispisao povijest hrvatskog nogometa.
Naime, nitko dosad nije u hrvatskom prvenstvu zabio dva hat-tricka u dva uzastopna kola, a upravo to je pošlo za nogom Belji.
U prošlom je kolu Beljo zabio tri gola protiv Slaven Belupa (5-0), a isto ponovio i na utakmici protiv Lokomotive. U posljednje četiri prvenstvene utakmice zabio je osam golova i dodao tri asistencije! Golove protiv Lokomotive pogledajte OVDJE
Podsjetimo, Beljo je u Dinamo stigao prošlog ljeta za četiri milijuna eura iz Augsburga, a ove je sezone zabio 26 golova u 37 utakmica u svim natjecanjima. U sjajnoj je formi!
