Dinamova 'devetka' ispisala povijest hrvatskog nogometa!

Dinamo je razmontirao Lokomotivu 5-0 na Maksimiru u 27. kolu HNL-a, a igrač utakmice je Dion Drena Beljo koji je zabio hat-trick! Time je Dinamov napadač ispisao povijest hrvatskog nogometa.

Naime, nitko dosad nije u hrvatskom prvenstvu zabio dva hat-tricka u dva uzastopna kola, a upravo to je pošlo za nogom Belji.

U prošlom je kolu Beljo zabio tri gola protiv Slaven Belupa (5-0), a isto ponovio i na utakmici protiv Lokomotive. U posljednje četiri prvenstvene utakmice zabio je osam golova i dodao tri asistencije! Golove protiv Lokomotive pogledajte OVDJE

Podsjetimo, Beljo je u Dinamo stigao prošlog ljeta za četiri milijuna eura iz Augsburga, a ove je sezone zabio 26 golova u 37 utakmica u svim natjecanjima. U sjajnoj je formi!