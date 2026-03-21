BELJO U GOLGETERSKOJ FORMI

Dinamova 'devetka' ispisala povijest hrvatskog nogometa!

Piše Petar Božičević,
Zagreb: Lokomotiva i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Beljo je zabio osam golova i dodao tri asistencije u zadnje četiri prvenstvene utakmice! Ukupno je zabio 26 golova ove sezone, hoće li ovakvom formom izboriti nastup na Svjetskom prvenstvu?

Dinamo je razmontirao Lokomotivu 5-0 na Maksimiru u 27. kolu HNL-a, a igrač utakmice je Dion Drena Beljo koji je zabio hat-trick! Time je Dinamov napadač ispisao povijest hrvatskog nogometa. 

Naime, nitko dosad nije u hrvatskom prvenstvu zabio dva hat-tricka u dva uzastopna kola, a upravo to je pošlo za nogom Belji. 

Zagreb: Lokomotiva i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U prošlom je kolu Beljo zabio tri gola protiv Slaven Belupa (5-0), a isto ponovio i na utakmici protiv Lokomotive. U posljednje četiri prvenstvene utakmice zabio je osam golova i dodao tri asistencije! Golove protiv Lokomotive pogledajte OVDJE

Podsjetimo, Beljo je u Dinamo stigao prošlog ljeta za četiri milijuna eura iz Augsburga, a ove je sezone zabio 26 golova u 37 utakmica u svim natjecanjima. U sjajnoj je formi! 

