Dinamova pobjeda odjeknula je regijom: 'Modra mašinerija se poigrala s izraelskim ponosom'

Pobjeda Dinama nad Maccabi Tel Avivom 3-1 u Bačkoj Topoli nije bila samo još jedna europska stepenica za zagrebački klub, već i prvorazredni medijski događaj u susjednim zemljama. Zbog specifičnih okolnosti, ratnog stanja u Izraelu koje je utakmicu premjestilo na neutralni teren u Srbiju, susret je od samog početka bio pod posebnim povećalom.

Regionalni mediji, posebice oni u Srbiji i Bosni i Hercegovini, detaljno su pratili svaki korak "modrih", a narativi su se kretali od predigre ispunjene logističkim tenzijama do poslijeponoćnih analiza u kojima se slavila Dinamova nogometna moć.

Stroga Uefina pravila

U danima uoči utakmice, srpski mediji manje su se bavili taktičkim postavkama Marija Kovačevića i Žarka Lazetića, a puno više organizacijskim peripetijama. Prema pisanju portala poput Kurira i Informera, glavna tema bila je navodna nevoljkost Dinamove uprave da momčad provede noć u Beogradu. Izvještaji su tvrdili kako je prvotni plan bio doputovati izravno iz Hrvatske na dan utakmice, vjerojatno iz Osijeka, kako bi se boravak u Srbiji sveo na minimum.

Ovakav plan protumačen je kao želja da se izbjegnu potencijalni sigurnosni rizici. Međutim, kako su mediji isticali, planove je prekrižila Uefa strogim pravilima koja nalažu da gostujuća momčad mora provesti najmanje 24 sata na teritoriju države domaćina. Zbog toga je Dinamo bio primoran odsjesti u Beogradu, odakle je na dan utakmice putovao dva sata do Bačke Topole pod jakom policijskom pratnjom. Iako su iz Dinamova tabora poručivali da se ne zamaraju logistikom, medijska pozornost stvorila je atmosferu iščekivanja koja je nadilazila čisto sportske okvire.

Preokret na terenu

Jednom kada je lopta krenula s centra, nogomet je preuzeo glavnu riječ, a nakon posljednjeg sučevog zvižduka, ton izvještavanja u Srbiji potpuno se promijenio. Pohvale na račun zagrebačke momčadi stizale su sa svih strana. Portal B92 opisao je pobjedu kao "rutinsku", unatoč tome što je Maccabi prvi poveo. Naglasak je stavljen na munjeviti odgovor Dinama: "Praktički su za tri minute 'modri' okrenuli rezultat", navodi se u tekstu, ističući golove Matea Lisice i Dejana Ljubičića.

Telegraf je pobjedu stavio u povijesni kontekst, podsjetivši da je Dinamo "poslije 28 godina stigao u Srbiju i pobijedio". Portal Sportske.net piše kako su "Zagrepčani slavili u Topoli", a kao i ostali mediji, junakom utakmice proglasili su Dejana Ljubičića, čiji je drugi gol "ovjerio trijumf". Zajednički nazivnik svih izvještaja bio je dojam da je Dinamo, nakon početnog šoka, pokazao klasu i mentalnu snagu te zasluženo odnio bodove koji ga stavljaju na vrh ljestvice Europske lige.

"Na terenu je postojala samo jedna ekipa"

Slični tonovi prevladavali su i u medijima Bosne i Hercegovine, koji su Dinamovu pobjedu opisali kao demonstraciju sile. Portal Radija Sarajevo izvijestio je o novoj pobjedi Dinama kojom je nastavio stopostotni učinak nakon uvodnog trijumfa nad Fenerbahčeom.

Portal Sportsport.ba otišao je korak dalje u analizi, ustvrdivši da je rani gol Maccabija samo "naljutio 'modre'". "Na terenu je nakon toga postojala samo jedna ekipa", stoji u njihovom izvještaju, uz pohvale za ekspresni preokret koji su kreirali Lisica i Ljubičić, uz asistenciju "bivšeg nogometaša Širokog Brijega, Morisa Valinčića", dok su u naslovu izvještaja napisali: "Modra mašinerija se poigrala s 'ponosom Izraela'". Mediji u BiH su, baš kao i oni u Srbiji, prepoznali superiornost Kovačevićeve momčadi, nazivajući pobjedu potpuno zasluženom.

Nakon što su se slegli dojmovi, postalo je jasno da je Dinamo u Bačkoj Topoli ostvario dvostruku pobjedu. Prva je ona sportska, vrijedna tri boda i prvog mjesta u skupini. Druga je, pak, ona medijska: "modri" su u regiju poslali sliku moćne, karakterno čvrste i europski potentne momčadi koja je sve probleme ostavila izvan terena i odgovorila na najbolji mogući način, nogometom.