Dinamova zaklada pokrenula stipendiju Nikola Pokrivač: 10 mladih sportaša dobit će 200 eura mjesečno, a prednost imaju oni iz manjih sredina
Dinamova zaklada stipendira mlade sportaše. Evo tko i kako može dobiti 2000 eura potpore
Dinamova zaklada "Nema predaje" pokrenula je stipendiju Nikola Pokrivač u spomen na tragično preminulu legendu modrog dresa. Njome želi poduprijeti mlade i talentirane sportaše, prije svega iz manjih sredina. Deset stipendista kroz deset mjeseci dobivat će 200 eura mjesečno za troškove povezane sa sportskim i osobnim razvojem.
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Na natječaj se mogu prijaviti djeca i mladi sportaši koji se redovito školuju, aktivno bave sportom i ostvaruju zapažene rezultate. U prednosti su kandidati koji zbog financija, udaljenosti ili drugih okolnosti ne mogu kvalitetno trenirati, ne nužno nogometaši ili ljudi povezani s Dinamom.
Fond od 20.000 eura Dinamo je prikupio na Memorijalu Nikola Pokrivač i uz donacije građana i partnera, prodaji memorijalnih čaša s njegovim likom i drugim dobrotvornim događanjima. Prijave traju do srijede, 28. listopada na ovoj poveznici, a o dobitnicima će odlučiti upravni odbor zaklade.
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