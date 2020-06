Dinamovac u Varaždinu: Korona mi je zeznula i ispitne rokove, a za Dinamo nemam popusta...

<p>Nogometaši Varaždina u subotu, 6. lipnja, nastavljaju s 1. HNL utakmicom 27. kola protiv Dinama. Varaždinci su u dosadašnjem dijelu prvenstva jednom svladali Zagrepčane 1-0 i izgubili na Maksimiru identičnim rezultatom.</p><p>Stanka zbog pandemije koronavirusa Varaždincima, koji se bore za ostanak u ligi, dobro je došla.</p><p><strong>Neven Đurasek</strong>, veznjak Varaždina na posudbi baš iz Dinama do kraja je zaliječio ozljedu koljena i s nestrpljenjem iščekuju nastavak.</p><p>- Napokon sam sto posto zdrav. Nama je na neki način pauza dobrodošla. Mislim da smo se dobro posložili i usvojili zahtjeve trenera Samira Toplaka. Moj je dojam da prije nismo bili ekipa, već je svaki igrao za sebe. Sada je ipak drugačije. Stvorena je vrhunska kemija u ekipi i mnogo smo radili na završnici napada jer smo postigli najmanje golova u ligi - objašnjava nam Neven Đurasek.</p><p>U mini pripremnom periodu za nastavak prvenstva nogometaši Varaždina pobijedili su Lokomotivu 4-3 te su od iste momčadi poraženi 2-1. U generalki protiv Gorice su izgubili 5-1.</p><p>- Protiv Lokomotive smo izgledalo jako, jako dobro. Ipak je riječ o momčadi koja trenutno igra najljepši nogomet u ligi. Koliko je bilo gotovo sve savršeno protiv Lokomotive, toliko je poraz protiv Gorice bio prizemljenje iako je rezultat bio realno previsok - priča nam Đurasek kojem ugovor s Dinamom traje do 2023. godine.</p><p>Osjećaji će mu biti sigurno pomiješani u subotnjem prvenstvenom dvoboju.</p><p>- Igrač sam Dinama, no ja sam varaždinsko dijete. Nema popuštanja ni trunke. Sigurno da imamo veći motiv nego oni koji su već praktički osigurali naslov. Oni će igrati u najjačoj postavi, maksimalno motivirani da se nametnu novom treneru Jovićeviću. S druge strane mi im želimo otrgnuti bod jer nama je svaki bod važan u borbi za ostanak - dodao je 21-godišnjak iz Stažnjevca kod Ivanca koji je u ljeto 2015. godine iz Varaždina prešao u Dinamo.</p><p>Igrao je potom za juniore Dinama, zatim za Dinamo II, da bi sezonu 2018./2019. proveo na posudbi u Lokomotivi.</p><p>U drugoj momčadi Dinamo vodio ga je sadašnji trener prve momčadi Plavih <strong>Igor Jovićević</strong>.</p><p>- Jako sam dobro upoznat s radom Igora Jovičevića. Cijenim ga kao trenera i kao čovjeka. Pravi psiholog za igrače i po meni jedan od najboljih trenera koji me je vodio. Siguran sam da će on svojom vizijom i predanošću nogometom unaprijediti Dinamo - jasan je Đurasek.</p><p>Jedna od ljepših epizoda iz Đurasekove karijere je Svjetsko prvenstvo u Čileu 2015. godine. Tada je s U-17 hrvatskom reprezentacijom stigao do četvrtfinala gdje su izgubili od kasnijeg finalista Malija s minimalnih 1:0.</p><p>Uz Đuraseka na Mundialu za kadete nastupali su Moro (Dinamo), Sosa (Stuttgart), <strong>Brekalo</strong> (Wolfsburg), Ivanušec (Dinamo), Šemper (Chievo Verona) i Kalaica (Benfica).</p><p>- To je bila odskočna daska u mojoj karijeri. Jedno lijepo iskustvo. Nekolicina igrača se već probila, a mi ostali se još probijamo - dodao je Đurasek.</p><p>U svoju nogometu karijeru ovaj 21-godišnjak nije zapostavio obrazovanje. Bio je odličan učenik u Sportskoj gimnaziji, a nakon dvije godine pauze odlučio je upisati fakultet.</p><p>Upisao je menadžment sporta i sportske djelatnosti na Sveučilištu Libertas u Zagrebu. Prvi semestar je „počistio“, a planove u drugom semestru mu je omela pandemija koronavirusa.</p><p>- Želio sam upisati fakultet sad kada sam mlađi, a ne nakon 30 godine. Ipak, moraš razmišljati što nakon nogometne karijere. Zbog pandemije koronavirusa nisu se održali kolokviji i ispitni rokovi su zakazani baš kad se prvenstvo zahuktava. No, bez obzira na to probat ću položiti čim više ispita, odnosno koliko će mi to slobodno vrijeme dozvoljavati - zaključio je nogometaš Varaždina koji se u slobodno vrijeme s djevojkom šeće uz rijeku Dravu.</p>