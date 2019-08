Dinamovce živcirao slab signal, velika tajna Dilavera i Ademija

Dinamo je saznao suparnike u grupnoj fazi Lige prvaka, Zagrepčani će plasman u novo europsko proljeće tražiti preko Manchester Cityja, Šahtara i Atalante.

Zanimljivo, čak dvije od te tri momčadi elitno natjecanje neće igrati na svom stadionu, Atalanta će "modre" ugostiti na kultnom milanskom San Siru, dok su Ukrajinci već dulje vrijeme izvan Donjecka, pa će se taj dvoboj odigrati u Harkovu.

Čelnici Dinama ovoga su puta organizirali zajedničko gledanje ždrijeba Lige prvaka, u zagrebačkom WOW baru kina Kaptol Boutique Cinema okupilo se 200-tinjak ljudi, bio je tu cijeli stručni stožer Dinama, brojni prvotimci, neke igračke legende kluba, našao se tu i Igor Jovićević sa stožerom druge momčadi, pa i neki mladi igrači hrvatskog prvaka. Budućnost Dinama koja će se još jednom predstaviti u Uefinoj Ligi mladih.

Sve je funkcioniralo besprijekorno osim - televizora. On je igračima Dinama tijekom samog prijenosa zadavao više problema od nekih momčadi na putu prema Ligi prvaka. Signal se palio i gasio, igrači su palili svoje mobitele, pa na taj način pratili ždrijeb. No ipak, tijekom prijenosa trećeg pota sve je počelo idealno funkcionirati, a Nenad Bjelica kao ni igrači nije pokazivali previše emocija. Ali, bilo ih je...

- Uh, ovo svakako treba izbjeći - tiho je prokomentirao Petar Stojanović kada je vidio kako su se u grupi B već našli Bayern i Tottenham.

Svatko je imao svoje favorite, svatko svoje želje. Uglavnom, kada su izvučeni klubovi iz prva dva pota, svi su nekako priželjkivali grupe C (Manchester City, Šahtar), G (Zenit, Benfica) i H (Chelsea, Ajax). Samim time poslije ždrijeba među igračima Dinama nije bilo puno nezadovoljstva. Skupina je atraktivna, nudi dvoboj s jednom od najboljih momčadi Europe (Man. City), dok osjećamo kako igrači vjeruju da preko Šahtara i(li) Atalante mogu do druge ili treće pozicije u skupini.

- Dobro je, zadovoljan sam. Sve je moguće, skupina je zanimljiva, poznajem te momčadi, to su strašno jake ekipe. Šahtar godinama dominira Ukrajinom, Atalanta je lani igrala odličan nogomet i do Lige prvaka stigla kroz Serie A, a Manchester City ne trebam ni komentirati. To će biti velik, jako velik izazov. Ali... - rekao je Emir Dilaver, a onda mu je kapetan Arijan Ademi u prolazu dobacio:

- Reci mu ono što si meni rekao, ajde!

Emir Dilaver samo se smješkao, ali nije za javnost htio reći što je poručio svom kapetanu. Očito je velika tajna, ali poznavajući taj dvojac, oni su spremni za sve borbe.

- Ne, neću vam to reći, to je bilo samo između nas, naša tajna. Vjerujem da imamo šanse u Ligi prvaka, treba biti pravi, dati sve od sebe i izvući što se da. A tko zna, to opet može biti proljeće u Europi. Kažem, zadovoljan sam, bilo je i puno gorih skupina, vidjeli ste kakve se tu momčadi nalaze. Siguran sam kako nas Šahtar i Atalanta neće podcijeniti, nisu oni Real ili PSG pa da imaju 30 vrhunskih igrača, s njima možemo igrati - završio je Dilaver.

Nenad Bjelica sjedio je uz svoj stožer (Poms, Mayer i Bule), tijekom cijelog ždrijeba imao pokeraško lice, kod njega se nisu mogle vidjeti nikakve emocije. No, čini se kako je i kod njega po završetku ždrijeba bilo olakšanja, na njegovom se licu vidjelo - zadovoljstvo.

Lovro Majer ždrijeb je pratio uz svoje suigrače, a mladi veznjak Dinama također ne strahuje od nikoga.

- Mislim da nam je skupina sasvim OK, možemo biti zadovoljni. Manchester City je među tri najbolje momčadi svijeta, ali i mi želimo pokazati koliko vrijedimo, znamo da će tu biti dobrih utakmica. Skupina je teška, ali takve su sve u Ligi prvaka. Ma mi sami od sebe imamo velika očekivanja, sigurno se nećemo osramotiti, joj kako to ružno zvuči. Ma dapače, pokazat ćemo svima koliko vrijedimo, zadovoljan sam skupinom - završio je Majer.

A baš to je i najveća pobjeda ovog Dinama, najveći uspjeh Nenada Bjelice. Njegovi momci u Ligu prvaka ulaze hrabro, s velikom dozom respekta prema svakome, ali uvjereni kako ove sezone i kroz ovo natjecanje mogu do europskog proljeća. I svi su zadovoljni ždrijebom, bez obzira što će snage odmjeriti s najboljom momčadi u povijesti engleske lige (Man. City lani osvojio rekordan broj bodova u sezoni), trećeplasiranom momčadi Serie A iz prošle sezone (Atalanta je bila bolja od Intera, Milana, Rome...), pa i 12-erostrukim prvakom Ukrajine.