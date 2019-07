Sjajna utakmica! Livaković je skinuo penal pa Gavro zabio...

41' Penal

Penal za Lokose, ali nema gola! Perić je srušio u svom petercu Kastratija, a Pajač je odmah dosudio penal. Pucao je Uzuni, no to je bilo toliko loše, da je Livaković mogao odspavati nekoliko minuta, a onda se probuditi i obraniti to. Bez problema je pročitao igrača Lokomotive i lakoćom mu obranio penal.

Bila je to sjajna prilika za Lokose da izjednače, no Uzuni očito nije tako mislio. Ostaje 1-0 za Dinamo.