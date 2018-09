Dinamovci čuvajte se 'Ibre' iz Mravinaca - Marija Marovića...

''Dinamovci, čuvajte se mravinačkog Ibrahimovića Marija Marovića'' poručuju navijači Sloge uoči današnjeg kup ogleda s Dinamom.

I doista, 201 cm visoki i oko 95 kilograma mišića teški Marović djeluje poprilično moćno, pogotovo ovako ošišan na nulu. A kad se tome dodaju i podatci o broju postignutih golova, onda je pravo čudo da ovaj dobroćudni div igrač u Županijskoj ligi!?

- On vam bez problema može igrati za bilo kojeg drugoligaša, a i u pola prvoligaša, ali, ne želi ići na probe jer su ga nekoliko puta prevarili – otkriva nam trener Sloge Siniša Jalić, a isto nam je potvrdio i dvadesetpetogodišnji student Mario.

- Imao sam dosta poziva i upita, bio sam na probi u Zaprešiću desetak dana, ali nije me nitko niti pogledao, pa sam odustao. Ako misle da sam dobar, neka me dođu gledati na utakmice Sloge – kaže Mario, koji je pravi stroj za golove.

- U prošloj sezoni zabio sam ih 30 u 29 utakmica, a dobro mi ide i ove sezone, sedam sam ih zabio u pet utakmica. Protiv OSK-a sam zabio 104 gol i dijelim prvo mjesto na vrhu ljestvice najboljih strijelaca, bilo bi lijepo zabiti i protiv Dinama izbiti na prvo mjesto – smije se Marović, kome je idol Ibrahimović.

- Zbog ponašanja, karizme, igre, golova, visine, ma zbog svega osim frizure. Neki me uspoređuju i s Futacsom, ali mislim da sam ja brži od njega.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Marović je jedini igrač rodom iz Mravinaca, kapetan je i najbolji strijelac momčadi. Nada se pobjedi.

- Moja prognoza je 2-1, u produžetku. I to zbog toga što smo neopterećeni, nama je cilj plasman u Treću ligu, a ne pobjeda nad Dinamom. Ali ipak, nadam se da će se ponoviti Dugo selo... Čak i ako oni dođu s trećom postavom, još uvijek su favoriti, ali mi smo vam svi Dalmatinci, navijači Hajduka, imamo i mi svoje adute. Pogotovo ako ne budu igrali Gavranović, Ademi, Oršić, Olmo i Hajrović...

Kaže kako ne spremaju ništa posebno.

- Kod nas u klubu je jako dobra sinergija, svi dišemo kao jedan, i svlačionica i cijeli klub. Mnogi nas podcjenjuju, ali mi imamo svoje šanse, i to ćemo i pokazati. Nisu nam davali šanse ni protiv Solina, pa smo ih dobili 4-0, u Koprivnici isto tako smo bili bez šansi, pa smo ih razbili, trebalo je biti 5 razlike. Vidjet ćete kad počne utakmica da nismo baš za baciti...- zaključuje Marović.

Nekad Dinamovac, danas igra za Slogu

Kada je prije petnaestak godina Teo Kardum preselio iz Hajduka u Dinamo, to je predstavljeno kao velika krađa i dokaz nadmoći Dinama nad velikim rivalom. No Kardum nikad ni izbliza nije napravio karijeru kakva se od njega očekivala, prije bi se moglo reći da je to bio Dinamov veliki promašaj, a danas, petnaestak godina kasnije, Kardum igračku karijeru privodi kraju u Slogi iz Mravinaca, koja očekuje njegov Dinamo u kup ogledu u Mravincima.

- Vidim koliko ta utakmica znači mojim suigračima, no moram priznati kako se ja posebno ne palim na nju. Lijepo će biti, ali prošli su me ti osjećaji, a i znam što nas čeka – kaže Kardum, a na pitanje što ih to točno čeka, spremno odgovara:

- Čeka nas dominacija Dinama tijekom cijele utakmice. Samo se nadam da će pobijediti sa što manjom razlikom.

Zvuči pomalo defetistički, no zato se Kardum brzo ispravio.

- Naravno da ćemo mi dati sve od sebe i pokušati pobijediti, ne možeš igrati utakmicu ako se ne nadaš pobjedi, ali svi znamo gdje su oni, a gdje mi. Moralo bi se stvarno puno toga poklopiti da napravimo iznenađenje. Volio bih to zbog mojih suigrača, ali i ljudi u klubu, koji danima pripremaju stadion za utakmicu. Stvarno im svaka čast na tolikom zajedništvu i slozi, baš kako i dolikuje imenu kluba – Sloga.

Kaže kako ga uz Dinamo više ne vežu posebni osjećaji.

- Sad više ne, bilo pa prošlo. Gore sam proveo lijepe trenutke, sve što se tiče nogometa bilo je super i divno, nikakvih loših uspomena nemam. Naravno da mi je žao što nisam duže ostao i napravio bolju karijeru, ali to je tako, nema smisla žaliti, život ide dalje...

Unatoč svemu, i danas smatra da nije pogriješio što je iz Hajduka otišao u Dinamo.

- Da se opet nađem u istoj situaciji, napravio bih isto. Bilo je tu svega, posložilo se više stvari koje su presudile da se odlučim otići u Maksimir, a koje su kasnije, malo po malo, dolazile Hajduku na naplatu. I zato je klub danas na nivou na kojem je.

Iako smo ga pitali o kojem nivou govori, i je li riječ o omladinskoj školi ili cijelom klubu, Teo nije želio dublje ulaziti u priču o Hajduku.

- Ne može se takav klub dovesti na ovaj nivo u godinu dana, i nisu za to krivi treneri, nego vrh kluba, koji nije na razini njegovog renomea, rezultata i igrača koji su iz njega izlazili godinama.

Kardum je u Dinamu dijelio svlačionicu s brojnim poznatim igračima, od Modrića i Ćorluke, preko Čale, Lovrena, Badelja, Lučića, Ješe, Drpića, Mijatoviića, Bošnjaka, Eduarda, Zahore, Ljubojevića, Adžića, Mujčina, Marića..., odigrao je dvadesetak utakmica, a najviše pamti prvu.

- Prva je bila i najdraža, na Maksimiru protiv Međimurja, najveći adrenalin i uzbuđenje... Davno je to bilo, sad sam u 32. godini i sve me živo boli, previše sam imao ozljeda i bliži se kraj karijere, vidim da više ne mogu raditi neke stvari koje sam prije mogao. Zato sam se posvetio trenerskom poslu, vodim djecu u Jadranu iz Kaštel Sućurca. Namjeravam se baviti tim poslom, drago mi je prenositi znanje na mlađe uzraste, gledati kako rastu i razvijaju se...

U tome mu savjetima pomaže i trener Siniša Jalić, koji ima i te kako iskustva u radu s mladima.

- Trenera Jalića znam od početka karijere, još iz Hajduka, želio me kasnije dovesti u klubove u kojima je radio, skupa smo bili u Dugopolju, sad i u Slozi... On zna jako puno o ovom poslu, i daje mi dobre savjete. Stvarno mi je zadovoljstvo pričati s njim i učiti od njega... - zaključuje Kardum.