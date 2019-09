Dinamovci, evo vam šanse: Atalanti je upitan sjajni Muriel

Atalanta je prva momčad koja će u skupini Lige prvaka gostovati na Maksimiru. Talijani su u nedjelju pobijedili u Genovi (2-1) i to zabivši gol duboko u sudačkoj nadoknadi.

U 64. minuti Luis Muriel pogodio je s bijele točke, a kada je Criscito na isti način uzvratio s bijele točke u prvoj minuti sudačke nadoknade, podjela bodova bila je izgledna. Međutim, u 95. ukazao se Zapata.

Sada klub iz Bergama baca sve na Europu u kojoj će prvi put u povijesti igrati u najelitnijem klupskom natjecanju. Međutim, velike su šanse da debitira oslabljen za Muriela.

Gasperini mirno spava

Kolumbijac je ozlijedio koljeno jučer, ne teže, ali dovoljno da ga onesposobi za gostovanje na Maksimiru. Još je uvijek sve dvojbeno, da ne kažemo otvoreno, ali sudeći prema izjavama trenera Gasperinija, više je "ne" nego "da.

- Još čekamo detaljnu liječničku procjenu. Čak i da nije jako ozbiljno, mogao bi propustiti dvije-tri utakmice dok ne budemo sigurni da je maksimalno spreman za povratak - rekao je Atalantin trener za Sky Sport.

Bila bi to dobra vijest za Dinamo jer je Muriel, koji je ovo ljeto stigao iz Seville za rekordnih 15 milijuna eura, zabio tri gola u prva tri kola nove sezone. Ne samo to, već je u reprezentaciji bio dvostruki strijelac protiv Brazila. No, Gasperini tu ima drugog Kolumbijca Zapatu, pa bi trebao mirnije spavati. I on je, kao i sunarodnjak mu, postigao tri komada u ovoj sezoni.

