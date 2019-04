Dinamovci love rekorde: Do 20. titule prvaka već idući vikend?!

Nikad uspješnija europska sezona za Dinamo u 49 godina je završila, "modri" su uspješno apsolvirali derbi na Poljudu, a do kraja sezone predstoji im još "samo" borba za naslov u Kupu (polufinale 24. travnja protiv Osijeka na Maksimiru) i - potvrda naslova prvaka u HNL-u, koja je samo pitanje vremena.

Na tom tragu nakon Hajduka oglasio se i jedan od najvažnijih igrača momčadi Nenada Bjelice, austrijski stoper bosanskohercegovačkih korijena Emir Dilaver (27).

- Ne želim da primimo gol do kraja sezone, neka ostane na ovih 14. Želim da imamo dobru statistiku, odradimo posao i pobijedimo sve. Ako možemo, i da skinemo neke rekorde, to su neke stvari kojima težimo. Imamo i Kup, daj Bože i finale, dosta je posla do kraja - rekao je Dilaver.

Koje to rekorde Dinamo može uhvatiti od kraja ove sezone?

Na Maksimiru opet kao prvaci?

Devet kola do kraja, uz utakmicu manje, Dinamo ima 17 bodova prednosti pred Rijekom i još mu samo osam iz preostalih utakmica treba da i matematički osigura titulu, neovisno o rezultatima momčadi Igora Bišćana koja je izgubila kod Gorice i tako ubrzala kalkulacije na Maksimiru.

Riječani u idućem kolu dočekuju Inter (subota, 19 sati, a Dinamo nastavlja seriju gostovanja kod Rudeša (danas u 16:30) pa Istre 1961 (subota, 16:30). "Modri" će, dakle, biti prvaci već idući vikend ako pobijede i Rudeš i Istru, a Rijeka potom ne pobijedi Inter. U tom slučaju, Dinamo bi sedam kola prije kraja otišao na nedostižna 22 ili 23 boda prednosti pred bijelima sedam kola prije kraja.

Ne ispuni li se taj uvjet (da Zagrepčani pobijede u svoje dvije utakmice, a Rijeka pobijedi Inter), Dinamo neće dugo čekati na novu priliku. Štoviše, titulu će onda moći matematički potvrditi pobjedom kod Slaven Belupa u Koprivnici na Veliki petak, 19. travnja, neovisno o rezultatu druge utakmice u kojoj Rijeka gostuje kod Hajduka na Poljudu dan kasnije.

U slučaju nekih drugih rezultata, moguće je da Dinamu vijest o obrani naslova stigne upravo - s Poljuda, da mu ga "uruči" Hajduk ako otkine bod(ove) Riječanima u Jadranskom derbiju. E, to bi bilo zanimljivo...

Prije prve sljedeće prvenstvene utakmice "modrih" na Maksimiru, one protiv Lokomotive 4. svibnja, "modri" bi tako vrlo vjerojatno mogli već proslaviti 20. naslov prvaka Hrvatske.

U igri za nekoliko rekorda

Kalendarski najranije potvrđen naslov Dinamo je imao u sezoni 2007/08., kad su ga vodili Branko Ivanković i Zvonimir Soldo. Titula se u Maksimiru slavila već 12. travnja, pet kola prije kraja. Iz te sezone datira i najveća bodovna razlika pred drugoplasiranim na kraju sezone, čak 28 bodova zaostali su tada Slaven Belupo i Osijek (82 - 54).

Rekord o datumski najranijoj proslavi naslova prvaka, dakle, neće pasti, ali mogao bi onaj o broju kola prije kraja prvenstva. Bude li on prije Uskrsa, doći će sedam ili šest kola prije kraja prvenstva, što "modrima" nikad nije uspjelo.

Dostižan je rekord i po broju pobjeda u jednoj sezoni (trenutačno 22, najviše 30 u sezoni 2006/07.), za to bi "modri" smjeli kiksati samo jednom do kraja. Rekordan broj bodova, 92 iz iste te sezone, također je u teoriji dostižan, kao i onaj o najvećoj razlici pred drugoplasiranim na kraju sezone (28 iz sezone 2007/08.), dok će najveći broj golova (98 iz sezone 1993/94. - kad su bili tek treći!) sasvim sigurno ostati netaknut, s obzirom na to da Bjeličini zaostaju 44 gola.

Ostane li Dinamo na jednom porazu ove sezone, koji je bio upravo protiv Rijeke, na Rujevici, u tom će pogledu ova sezona ući među pet najboljih. Povijesnu sezonu bez poraza 2014/15. imao je Zoran Mamić, a po jedan poraz "modri" su imali i u sezonama 2011/12., 2006/07. i 1996/97.

Bjelica je najavio kako u klubu kreće bitka svakog igrača sa samim sobom i da će vidjeti tko se od njih želi poboljšati do kraja sezone. Među njima će svakako biti Komnen Andrić, koji je s 13 golova najbolji strijelac lige, kao i Osijekov Mirko Marić, no nije standardan prvotimac. A "modri" možda obore i još koji rekord...

