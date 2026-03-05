Obavijesti

ODLAZAK LEGENDE

Dinamovci o Georgu Kochu: E, on je bio baš faca, pravi lider!

Piše Hrvoje Tironi,
ARHIVA - Split: Modri u dva susreta nadjačali Hajduk u finalu te osvojili 9. naslov u Kupu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Mi smo kao klinci uvijek radili neke spačke po svlačionici, ali se njemu nismo usudili ništa napraviti, ha, ha, kaže Ivica Vrdoljak, a Schildenfeld dodaje: Imao je tu vatrenu narav, dobro utjecao na mlade igrače...

Admiral

U šoku sam, Georg je bio stvarno fantastičan, osebujan lik, ali i vrhunski golman. Svi smo znali da je bio bolestan, ali opet te ovakve stvari šokiraju, priča nam Gordon Schildenfeld.

Foto: Marc John

Popularni Šifo dijelio je Dinamovu svlačionicu s legendarnim njemačkim vratarom, ali i jednim od istinskih miljenika Bad Blue Boysa. A po čemu će ga Šifo najviše pamtiti?

- Bilo je tu svega, dobre zezancije, nekoliko pijanstava, ali to ću zadržati za sebe, ha, ha. Koch nije volio gubiti, bio je stariji od nas, pa je i sebe i sve nas tjerao da budemo takvi. Uvijek nekako nabrijani - kaže Šifo pa nastavlja:

- Evo, kad se dogodila ova tragedija, opet su se po internetu počeli vrtjeti nekakvi videi s njim koji bi me vratili u to vrijeme. Bio je strašno strastven po pitanju nogometa. Uvijek bi bio nervozan kad bi primio neki gol ili kad bismo mi u obrani dopustili suparnicima neki jednostavniji šut, tu bi odmah 'poludio'.

Schildenfeld za kraj dodaje:

- Volio sam tu njegovu vatrenu narav, tu energiju, rekao bih da je na dobar način utjecao na nas mlađe igrače. Mi smo bili dio generacije koja je srušila onaj Ajax, to je možda bio i početak svih kasnijih europskih pobjeda Dinama. Koch je svakako ostavio velik trag u Dinamu, zauvijek ćemo ga pamtiti.

Foto: Marc John

Mihael Mikić će bivšeg vratara Dinama zauvijek pamtiti kao...

- Čovjeka iz naroda. Evo, to mi je nekako prva asocijacija na Georga Kocha. On je nekako bio svoj, imao je veliku socijalnu inteligenciju i neku nevjerojatnu pristupačnost. On je volio izaći, sjesti negdje i podružiti se s navijačima, ništa mu nije bilo problem. I meni je osobno bio jako simpatičan, baš zbog tog nekakvog njemačkog naglaska engleskog jezika. Baš je bio pravi pozitivac - priča Mikić.

Zajedničkih dana iz Dinama sjeća se i Ivica Vrdoljak.

- Mi smo u to vrijeme bili dosta mlađi, no Koch nam je uvijek bio spreman pomoći. Sjećam se, nekoliko nas je u svlačionici stalno radilo nekakve spačke, ali se nikad nismo usudili nešto njemu prirediti. Imao je taj gard, bio je 'faca', pa se nismo htjeli s njim šaliti na takav način, ha, ha - kaže Vrdoljak.

MUCH - Georg Koch u listopadu 2024. je pred oko 1500 ljudi imao oproštajnu humanitarnu utakmicu. Uz podršku obitelji, s kapom i šalom Dinama je izašao na teren i poručio: Svašta sam doživio, ne želim biti u prvom planu. Preminuo je u srijedu u 55. godini
