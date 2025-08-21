Obavijesti

PLAVI NAVIJAČKI PUK

Dinamovci o povratku Badelja: 'Bolje da je došao kao igrač'. 'U HNL-u bi imao što za pokazati'

Piše Petar Božičević,
Francuska pobijedila Hrvatsku u 4. kolu Lige nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Ovako mi sve to zvuči kao da Dinamo postaje socijalna ustanova za starije igrače. Nije mi jasno što će raditi u klubu, a plaću će sigurno primati", jedan je od komentara navijača s društvenih mreža

Milan Badelj vraća se u Dinamo nakon 13 godina. Doduše, tad je bivši "vatreni" napuštao Maksimir kao igrač, a sada se vraća kao nogometni djelatnik koji će pomoći u radu kluba. Većini Dinamovih navijača drago je zbog povratka Mikija, donosimo neke od reakcija.

  • "Miki je mogao komotno i sezonu na terenu provesti"
  • "Bio je odličan igrač i velik je čovjek"
  • "Mogao je još sezonu, dvije odigrati bez problema. Do pred neki dan je igrao Serie A"
  • "Mogao si doći prije, odigrati koju sezonu iz ljubavi..."
  • "Dobrodošao i krenite po mnoge trijumfe!"
  • "Bolje da se vratio kao igrač, u HNL-u bi imao još što za pokazati. Ovako mi sve to zvuči kao da Dinamo postaje socijalna ustanova za starije igrače. Nije mi jasno što će raditi u klubu, a plaću će sigurno primati"
  • "Odlično!", samo su neki od komentara na društvenim mrežama. 
ARHIVA - 2013. Zagreb: Kvalifikacije za SP u Brazilu 2014., Hrvatska - Škotska
ARHIVA - 2013. Zagreb: Kvalifikacije za SP u Brazilu 2014., Hrvatska - Škotska | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Podsjetimo, Badelj je za Dinamo igrao od 2007. do 2012., s tim da je sezonu 2007./08. proveo na posudbi u Lokomotivi. Za "modre" je nastupio 168 puta i zabio 30 golova, uz 23 asistencije, a za "vatrene" je stigao do 55 nastupa. 

