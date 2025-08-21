"Ovako mi sve to zvuči kao da Dinamo postaje socijalna ustanova za starije igrače. Nije mi jasno što će raditi u klubu, a plaću će sigurno primati", jedan je od komentara navijača s društvenih mreža
PLAVI NAVIJAČKI PUK
Dinamovci o povratku Badelja: 'Bolje da je došao kao igrač'. 'U HNL-u bi imao što za pokazati'
Milan Badelj vraća se u Dinamo nakon 13 godina. Doduše, tad je bivši "vatreni" napuštao Maksimir kao igrač, a sada se vraća kao nogometni djelatnik koji će pomoći u radu kluba. Većini Dinamovih navijača drago je zbog povratka Mikija, donosimo neke od reakcija.
- "Miki je mogao komotno i sezonu na terenu provesti"
- "Bio je odličan igrač i velik je čovjek"
- "Mogao je još sezonu, dvije odigrati bez problema. Do pred neki dan je igrao Serie A"
- "Mogao si doći prije, odigrati koju sezonu iz ljubavi..."
- "Dobrodošao i krenite po mnoge trijumfe!"
- "Bolje da se vratio kao igrač, u HNL-u bi imao još što za pokazati. Ovako mi sve to zvuči kao da Dinamo postaje socijalna ustanova za starije igrače. Nije mi jasno što će raditi u klubu, a plaću će sigurno primati"
- "Odlično!", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.
Podsjetimo, Badelj je za Dinamo igrao od 2007. do 2012., s tim da je sezonu 2007./08. proveo na posudbi u Lokomotivi. Za "modre" je nastupio 168 puta i zabio 30 golova, uz 23 asistencije, a za "vatrene" je stigao do 55 nastupa.
