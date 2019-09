Dinamovci, pazite se! City je utrpao 5 golova za 18 minuta

Watford je u posljednjih pet utakmica od Manchester Cityja primio 20 golova i svima je znano da su oni njihove stalne mušterije, no 'Građani' su se ovaj put dobrano potrudili da opet svi pričaju o njima.

Svi smo znali da je Manchester City megamomčad i da na svakoj poziciji imaju najbolje svjetske igrače. No jeste li znali da su to toliko snažni da mogu nekome zabiti pet golova u 18 minuta? Ako niste znali, pitajte Watford, oni sad znaju.

Foto: JASON CAIRNDUFF

Nevjerojatni City utrpao je nesretnom Watfordu čak pet golova u prvih 18 minuta igre što se još nikada nije dogodilo i tako su se upisali u knjige rekorda...

5 - Manchester City's five goals after just 18 minutes is the fastest any side has ever gone 5-0 ahead in a @premierleague match in the competition's history. Ridiculous.