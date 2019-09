'Dinamovci su igrajući protiv Dinama bili u strahu i blokadi'

Današnji dan donosi nam novi obračun Lokomotive i Dinama. Dva zagrebačka kluba do sada su se u prvoligaškom društvu susreli 34 puta, Dinamo ima 30 pobjeda, dok su po dva ogleda završila remijem i pobjedom lokosa. Dinamo u današnji ogled ulazi kao veliki favorit, a kako pripremiti momčad u ovakvoj utakmici protiv Dinama najbolje zna Tomislav Ivković (59).

- Zašto ja? Pa to najbolje zna Goran Tomić, pa on ih je jedini do sada pobjeđivao. I jedini pronašao dobitnu formulu - kaže nam Tomislav Ivković, pa dodao:

- Uh, mi smo puno puta bili blizu pobjede, tako blizu, a tako daleko. Koju utakmicu najviše pamtim? Ma sigurno onaj preokret u Kranjčevićevoj ulici, vodili smo 3-1 do 81. minute, pa izgubili 4-3. Ako tada nisam razbio cijelu Kranjčevićevu, budite sigurni neću nikada.

Bivši trener Lokomotive se odlično sjeća tog dvoboja...

- Ljudi, pa mi smo tada 80 minuta igrali kao Barcelona. To je bila rapsodija, nevjerojatno je što su Dinamu tada radili Pavičić, Šovšić i Budimir. Svega se sjećam, kod 3-1 smo preko Budimira propustili veliku priliku za 4-1, a onda iz nevjerojatnih gluposti primili golove.

Sjećanja na taj dvoboj Ivkoviću su odmah promijenila i boju glasa...

- To je bilo nevjerojatno, scenarij za filmsku priču. Nikada nisam tako izgubio neku utakmicu, niti kao igrač niti kao trener. Ono dolazi 80. minuta, vaša momčad igra fantastično i vodi 3-1. Mislite si kako u nekoj najgoroj situaciji može doći do remija, a onda ostanete bez svega. Kažem, bili smo Barcelona, pa ispali smiješna momčad.

Tomislav Ivković je u 13 utakmica protiv Dinama kao trener Lokomotive upisao 12 poraza i remi, a i ta utakmica iskusnog trenera jako boli...

- Uh, vodili smo 1-0 do sudačke nadoknade, a onda je Halilović zabio za 1-1, pa smo mi ostali bez Europe. Puno smo mi puta vodili protiv Dinama, tako je bilo i tada, opet preko Mišića propustili veliku priliku za 2-0, pa ostali bez svega. Na koncu smo mi i Split imali isti broj bodova, ali oni su imali bolji međusobni omjer i dohvatili su Europu.

Najteži poraz od Dinama?

- Jednom, ali samo jednom su nas baš razbili, izgubili smo 6-0, a trener Dinama je tada bio Ante Čačić. Tada nismo imali nikakve šanse, dok smo u većini slučajeva ipak dobro parirali 'modrima'.

Tomislav Ivković priznaje kako te utakmice i nije tako lako pripremati...

- U Lokomotivi sam uvijek imao velik broj dinamovih igrača koji bi se baš u toj utakmici željeli posebno dokazati i pokazati. A ta prevelika želja kod njih bi proizvela strah i određenu blokadu. Tu neku vrstu blokade kod njih sam osjetio puno puta - završio je Ivković.