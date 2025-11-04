Obavijesti

Sport

ZBOGOM, RUDAČ PLUS+

Dinamove legende za 24sata: Pa više nas nema niti za futsal, a Belin je bio baš svjetska klasa

Piše Davor Lugarić, Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Dinamove legende za 24sata: Pa više nas nema niti za futsal, a Belin je bio baš svjetska klasa
Zagreb: Nogometne legende posjetile igrače GNK Dinamo | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U utorak smo trebali slaviti njegov rođendan, kaže nam Marijan Čerček, dok Branko Gračanin dodaje: Znali smo dobro 'zaružiti', nekad bi onda morao i prespavati kod njega...

Uh, kakav je Rudač bio igrač. Klasa, ma baš svjetska klasa, priča nam tihim glasom Marijan Čerček (76).

