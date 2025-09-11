Obavijesti

Sport

Komentari 10
DOJMOVI IZ PREDAVCA PLUS+

Dinamove 'pričuve' položile: Slovenac i Alžirac bili dojmljivi, Mladi Portugalac letio terenom!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min
Dinamove 'pričuve' položile: Slovenac i Alžirac bili dojmljivi, Mladi Portugalac letio terenom!
Dinamo Predavac i Dinamo Zagreb sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mounsef Bakrar zabio je tri gola, jednom zatresao vratnicu i pokazao da može biti konkurencija Mateu Lisici. Miha Zajc je kvalitetna 'šestica' opasna po gol, dok je Cardoso Varela bio sjajan na lijevom krilu...

Dinamo je uspješno riješio šesnaestinu finala Hrvatskog nogometnog kupa, slavio u Predavcu kod tamošnjeg Dinama s uvjerljivih 6-0. Triput je zabio Mounsef Bakrar, dvaput Sandro Kulenović, dok je prvi gol na utakmici zabio Kevin Theophile. Zagrepčani su mirno riješili ovo gostovanje, plasirali se u osminu finala borbe za Rabuzinovo sunce.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Bellingham i djevojka su uhvaćeni u klinču na ljetovanju
RAZMIJENILI NJEŽNOSTI

FOTO Bellingham i djevojka su uhvaćeni u klinču na ljetovanju

Zvijezda Real Madrida i engleske reprezentacije Jude Bellingham bio je na romantičnom odmoru na Sardiniji, gdje je razmjenjivao nježnosti, a možda i više toga na plaži s djevojkom Ashlyn Castro
Predavac - Dinamo ZG 0-6: Bez problema 'modri' riješili prvu prepreku, Bakrar zabio tri gola
POBJEDA 'MODRIH'

Predavac - Dinamo ZG 0-6: Bez problema 'modri' riješili prvu prepreku, Bakrar zabio tri gola

Nogometaši Dinama lakoćom su prošli u osminu finala Kupa. Zagrepčani su u prvom dijelu zabili dva gola preko TheophilEa i Kulenovića, a u drugom su se domaći raspali te su "modri" zabili još četiri. Tri gola zabio je Bakrar, a još jedan Kulenović

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025