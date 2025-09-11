Mounsef Bakrar zabio je tri gola, jednom zatresao vratnicu i pokazao da može biti konkurencija Mateu Lisici. Miha Zajc je kvalitetna 'šestica' opasna po gol, dok je Cardoso Varela bio sjajan na lijevom krilu...
DOJMOVI IZ PREDAVCA PLUS+
Dinamove 'pričuve' položile: Slovenac i Alžirac bili dojmljivi, Mladi Portugalac letio terenom!
Dinamo je uspješno riješio šesnaestinu finala Hrvatskog nogometnog kupa, slavio u Predavcu kod tamošnjeg Dinama s uvjerljivih 6-0. Triput je zabio Mounsef Bakrar, dvaput Sandro Kulenović, dok je prvi gol na utakmici zabio Kevin Theophile. Zagrepčani su mirno riješili ovo gostovanje, plasirali se u osminu finala borbe za Rabuzinovo sunce.
