Dinamovi klinci na Qarabag, a onda ih vjerojatno čeka Benfica!

Dinamova juniorska momčad saznala je prvog protivnika u Uefinoj Ligi mladih. Seniori "modrih" nisu se plasirali u ligašku fazu Lige prvaka što je utjecalo i na juniore koji će se u Uefinoj Ligi mladih natjecati s ostalim prvacima svojih zemalja. Mlade nade Dinama tako će krenuti od druge runde, a tu će ih prvo čekati Qarabag.

Juniorski prvaci Azerbajdžana će u prvom dvoboju (28. listopada) ugostiti "modre", uzvrat će se odigrati 4. studenoga u Zagrebu. Ako momčad Milana Badelja bude bolja od Azera, onda će ih u 3. kolu dočekati bolji iz dvoboja Benfice i ciparskog Pafosa. Jasno, to bi trebala biti Benfica, jedna od najjačih momčadi u ovom dijelu ždrijeba.

Dinamo bi, ako prođe Qarabag, boljeg iz dvoboja Benfice i Pafosa dočekao 25. studenoga u Zagrebu, uzvrat bi se 9. prosinca odigrao u Portugalu ili na Cipru. Jasno, tu postoji i mogućnosti dodatnih promjena u terminima.

