UTRKA S VREMENOM

Dinamovi navijači u mukama zbog štrajka u Belgiji: 'Unajmit ćemo kombi pa stići ako Bog da'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Dinamovi navijači u mukama zbog štrajka u Belgiji: 'Unajmit ćemo kombi pa stići ako Bog da'
2
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamovi navijači svjesni su da je utakmica petog kola Europske lige bitna zagrebačkom klubu pa ne žele odustati od putovanja premda im je štrajk u Belgiji uzrokovao dodatne troškove

Dinamovi navijači stići će u četvrtak u francuski Lille na utakmicu nogometne Europske lige premda su mnogima otkazani letovi za obližnje gradove Bruxelles i Charleroi zbog štrajka u Belgiji. Dinamo je prodao svojim navijačima 1.889 ulaznica. Dio njih spremao se poletjeti iz Zagreba avionima kompanije Ryanair za Charleroi, a neki možda i zrakoplovima Croatie Airlinesa za Bruxelles.

Odande vožnja autobusom do grada Lillea traje sat i pol, a može se doći i vlakom. No zbog štrajka u Belgiji, koji traje od ponedjeljka do srijede, aviokompanije su otkazale letove.

- U ponedjeljak oko podne dobili smo obavijest da je naš let za srijedu premješten na četvrtak - rekao je Hini jedan od navijača koji je trebao doputovati Ryanairom u Charleroi.

Navijači u velikoj utrci

Zbog toga će sletjeti na tamošnji aerodrom u 16.30 sati, a utakmica u Lilleu počinje u 18.45 sati.

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Unajmit ćemo kombi pa ako Bog da stići na vrijeme - napominje.

Neki drugi pripadnici navijačke skupine Bad Blue Boys krenut će alternativnim putem na ogled Lillea i Dinama.

- Otkazan nam je avion pa idemo kombijem iz Zagreba - kaže jedan od njih. Put cestom dug 1.500 kilometara nije im problematičan.

- Što je to za nas, imali smo i duplo duža gostovanja - ističe taj navijač koji je prateći Dinamo i reprezentaciju Hrvatske proputovao čitavu Europu.

Utakmica se igra na stadionu Pierre Mauroy, zbog sponzora poznatom kao Decathlon Arena, čiji je kapacitet 50.000 mjesta. Dinamovi navijači svjesni su da je utakmica petog kola Europske lige bitna zagrebačkom klubu pa ne žele odustati od putovanja premda im je štrajk u Belgiji uzrokovao dodatne troškove. 

Osijek: NK Osijek protiv GNK Dinamo u prvom kolu SuperSport HNL-a
Osijek: NK Osijek protiv GNK Dinamo u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Bude li nas ondje oko 1.800, bit će to odličan broj - rekao je jedan koji se sprema na put.

Zasad je nepoznato koliko ih je ipak prisiljeno otkazati putovanje. Štrajk su organizirali sindikati u Belgiji nezadovoljni vladinom najavom financijskih rezova u brojnim sektorima.

Svi odlazni letovi s briselske zračne luke Zaventem otkazani su za srijedu, a zračna luka je upozorila da bi to moglo utjecati i na dolazne letove. Glasnogovornik Croatia Airlinesa nije odgovorio na upit do objave ove vijesti.

Navijači na tribinama prate susret Hajduka i Dinama
Navijači na tribinama prate susret Hajduka i Dinama | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamovi igrači i vodstvo kluba putuju direktnim čarter letom iz Zagreba u Lille pa na njih ne utječe štrajk u Belgiji.

Dinamo se nalazi na 12., a Lille na 19. mjestu među 36 momčadi Europske lige. Najboljih osam klubova izborit će direktni plasman u iduću fazu natjecanja.

Dinamo je u prošlom kolu izgubio u Zagrebu s 0-3 od španjolske Celte Vigo dok je Lille bio poražen s 0-1 od Crvene zvezde u Beogradu.

