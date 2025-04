Dinamovi senatori sastali se nakon novog kiksa, svlačionica je okrenula leđa Cannavaru?

I taman kada su navijači pomislili da se branitelj naslova zakuhtava u završnici sezone, on je opet pokleknuo. Dinamo je proteklog vikenda kiksao kod Varaždina (1-1) u 27. kolu HNL-a.

Pokretanje videa... 00:40 Sukoba nakon utakmice Varaždin - Dinamo | Video: Čitatelj 24sata

Bila je to još jedna bezidejna partija 'modrih' u kojoj nisu ozbiljnije zaprijetili domaćinu, a otkriva sve podatak o tek jednom udarcu u okvir gola (?!). Takvo što si klub ovakvog renomea, koji cijelu sezonu lovi zaostatak za Rijekom i Hajdukom, jednostavno ne smije dopustiti.

Varaždin i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Fabio Cannavaro puno toga najavljuje i obećava, ali zasad se ništa od toga ne vidi na terenu. Dobio je previše kredita od čelnika, puno više nego njegovi prethodnici. Kako sam često ističe, u klubu provodi po 12 sati, ali pitanje je što radi jer pomaka u igri nema. Igra se toplo-hladno, bez jasnog plana i cilja, oslonjeno na inspiraciju pojedinaca.

Igrači su ga slijedili od njegovog dolaska, svidio im se njegov pristup i profesonalizam, ali prije svega, poštovali su ga zbog autoriteta kojeg je stekao tijekom igračke karijere. Ima karizmu, pozitivnu energiju i gospodske manire koje su osvojile sve. Brzo je kliknuo s momčadi, ali kada te rezultati ne prate, teško je održati pozitivnu atmosferu.

Varaždin i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Neke njegove taktičke odluke nisu mnogima jasne, kao i to što nekih igrača, poput Lukasa Kačavende, koji mogu donijeti agresiju i energiju, nema ni na mapi. Modri su forsirali dolazak Leona Belcara iz Varaždina, a sada je on zabetoniran na klupi. Sandro Kulenović prošle sezone bio je jedan od heroja u pohodu na dvostruku krunu, ali kod Talijana minute dobiva na kapaljku. Uporno forsira Wilfrieda Kangu koji je zabio tek dva gola i nije još ni izbliza opravdao novac kojeg su 'modri' dali za njega, neki igrači, kao Martin Baturina, imaju previše oscilacija u igri.

Senatori Dinama, a to se misli na nositelje kao što su Petković, Ademi, Ristovski, Mišić, navodno su održali krizni sastanak nakon kiksa u Varaždinu i donijeli neke zaključke. A kako pišu Sportske novosti, Cannavaro je izgubio polovicu svlačionice. Sigurno nije pomoglo niti to što je u ponedjeljak, na slobodan dan, otišao snimati reklamu u Italiju. Kada se to dogodi, trener je u velikim problemima i bez obzira što on vjeruje u naslov, teško je raditi kada te igrači ne slijede.

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kako god, 'modri' u posljednju četvrtinu prvenstva ulaze s pet bodova zaostatka za prvoplasiranim Hajdukom. Alarmi za uzbunu odavno zvone, zaostatak se povećao, igra ne ulijeva optimizam, ali Cannavaru se klupa ne trese. U klubu su najavili kako do kraja sezone više neće raditi drastične rezove pa je izgledno da će on izgurati prvenstvo do kraja, ali kada ti svlačionica pokaže palac dolje, onda je jasno da situacija nije dobra.