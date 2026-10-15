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DINAMO - ANDERLECHT (21.00)

DINAMOVO 'BITI ILI NE BITI'... Kovačević ima puno dvojbi, a i dva su mu aduta pod virozom

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
DINAMOVO 'BITI ILI NE BITI'... Kovačević ima puno dvojbi, a i dva su mu aduta pod virozom
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storyeditor/2026-10-14/PXL_050926_157954498.jpg | Foto: MArko Prpić/PIXSELL
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Mario Kovačević ne može računati na Tabinasa, pa će na desni bok Valinčić ili Galešić. Problem mu stvara i zdravstveno stanje (viroza) McKenne i Radeljića. A pobjeda je apsolutni prioritet

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Sad ili nikad. Dinamo večeras (od 21 sat) traži prvu europsku pobjedu u ligaškoj fazi Europske lige ove sezone. Nogometaši Marija Kovačevića već su tjednima u velikoj krizi, Dinamo nema ni igru ni rezultat, pa se trener "modrih" nalazi pod velikim pritiskom. I svaki novi kiks na klupi hrvatskog prvaka mogao bi mu biti zadnji.

Vjerujemo kako je već samom Kovačeviću jasno kako je večeras za njega "biti ili ne biti" utakmica. Ili će maksimirski stadion večeras napustiti kao pobjednik ili će Dinamo krenuti nekim drugim putem...

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Predstavljen novi stadion u Maksimiru VIDEO
Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

Pred Dinamovim je trenerom puno, jako puno upitnika. Njegova je momčad u lošem stanju, ni u velikom derbiju nije djelovala kao skladna, kompaktna cjelina. I za dobar rezultat protiv belgijskog velikana treba puno više zajedništva.

Jasno, poraz od Hajduka donijet će i određene "žrtve", neki će pojedinci (Zajc, Kačavenda, Lisica!?) preseliti na klupu, Tabinas nije ni prijavljen za europska natjecanja.

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Kovačević više nema pravo na pogreške, više nema pravo na lutanja, pa se neće previše kockati oko početnog sastava. Kotarski će biti na golu, Galešić bi (konačno!) trebao dobiti priliku na desnom boku, dok se od stoperskog tandema Dominguez - McKennu i dalje ne odustaje. Bez obzira na njihovu trenutačnu formu. Perez Vinlöf bi opet trebao dobiti minute na lijevoj strani.

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Mišić se vraća u vezni red kao "šestica", tu će u sredini terena ostati i čvrsti Kravcov, dok je prilično izvjesno kako će se u prvih 11 vratiti i Stojković. Dinamo jednostavno nije napadački opasan bez svoje "desetke" u početnoj momčadi. To smo vidjeli i u Splitu.

Lisica je, vjerojatno, ispucao sve kredite na desnom krilu i tu bi mogao upasti Almena, dok bi Ivanušec trebao biti lijevo. Beljo će jasno biti u vrhu napada.

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Dinamo danas igra nevjerojatno važnu utakmicu, dvoboj koji može odrediti i cijelu sezonu. Zagrepčani su izgledali skromno protiv Hapoel Beer Sheve (0-0), a još su domaći ogledi protiv Anderlechta, NEC-a i Sturma najveće prilike za lov na sva tri boda. I hvatanje nokaut faze Europske lige. Toga su u Maksimiru svi svjesni, veliko je pitanje može li ovakav Dinamo do pobjeda protiv Bayer Leverkusena (doma) ili na gostovanjima kod Sunderlanda, Rennesa i AZ Alkmaara. A bodove treba skupljati...

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