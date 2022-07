Dinamovo otkriće: Rekao sam Čačiću 'igram tamo gdje hoćete', Ivanušec nije trebao pucati 11m

U dresu Dinama u pobjedi nad Hajdukom u Superkupu (4-1) debitirao je Robert Ljubičić, koji je stigao iz Austrije. Polivalentni nogometaš zaigrao je na lijevom boku, iako mu to nije primarna pozicija i - zadovoljio.

- Baš je bila teška utakmica, u prvom dijelu teško je bilo, ali izašli smo dobri iz svlačionice. Nismo uspjeli zabiti, ali na penalima smo pokazali kvalitetu i smirenost. Hvala Bogu da smo dobili - kazao je Ljubičić pa nastavio:

- Nisam često igrao lijevog beka, ali trener me pitao mogu li odgovornost preuzeti na sebe, rekao sam "Naravno, igram tamo gdje vi želite". Hvala Bogu da je dobro bilo.

Nastavak sezone?

- Za to smo se pripremali, znamo da će biti puno utakmica, da će biti žestoko. Liga je postala vrlo jaka, ali bit će sve dobro.

Luka Ivanušec promašio je neke prilike u 90 minuta, a na koncu zabio pobjednički penal.

- Bilo je dobro, ali žao mi je zbog te dvije situacije. Moram poraditi na završnici. Ne mogu nikako progutati prvu situaciju, da ostanem miran. Koliko mogu biti bolji? Može puno bolje, kad dođemo do svježine bit će bolje. Dobro smo igrali, bili motivirani pred navijačima. Dobro je sve završilo i zadovoljni smo - rekao je Ivanušec.

Zadnji penal?

- Nisam trebao pucati, ali Perić je odustao, pitao je hoću li ja. Jučer smo malo vježbali penale, nisam bio u kombinacijama jer sam promašio drugi penal na treningu. Ali trener je pitao "Luka, jel želiš?" i pristao sam. Na kraju je ispalo odlično, brza lopta po po podu i to je to. Idemo malo proslaviti, ali brzo kreće liga. Znali smo da nas čeka tvrda momčad, većina igrača je ostala. Moja pozicija? Već sam to igrao, dobro se snalazim na lijevoj strani i zadovoljan sam.

Dominik Livaković obranio je penal Josipu Vukoviću, ranije je preko gola pucao Jan Mlakar.

- Bilo je gledateljima jako zanimljivo, imali smo dosta šansi, penali su odveli na našu stranu. Obrane? Navikao sam u Dinamu da moraš biti pravi kad dođe jedna, dvije lopte. Bitno je uzeti trofej protiv najvećeg rivala za nastavak sezone, nadam se da ćemo ovako i nastaviti - rekao je Livi.

