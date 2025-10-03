Dinamovu pobjedu slavili su i Hrvati u Vojvodini: Puno nam ovo znači, tu je puno navijača

Pobjeda Dinama od 3-1 nad Maccabijem u četvrtak navečer u Bačkoj Topoli, gradiću u Vojvodini na sjeveru Srbije, razveselila je lokalne Hrvate koji su godinama primorani skrivati obilježja tog zagrebačkog kluba.

- Puno nam ovo znači - kaže umirovljeni agronom Mirko Ostrogorac.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:47 Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! | Video: 24sata/pixsell

Šiban hladnim vjetrom na stadionu TSC Arena Bačka Topola, ali ispunjen emocijama, uživao je dok su nogometaši u modrim dresovima zabijali golove u Europskoj ligi.

Na trenutak se vratio u djetinjstvo kada su ljudi u njegovom selu imali četiri završena razreda škole, ali su znali nabrojati sve igrače. S 11 godina je i on s roditeljima slušao radijske prijenose utakmica, a ljutile su ga "nepravedne sudačke odluke" kada je Dinamo mogao biti prvak Jugoslavije.

- Ponekad bih zaplakao nakon poraza. Ali bilo je puno više radosnih trenutaka - napominje.

Foto: Zorana Jevtic

U Srbiji živi 39.107 Hrvata od čega njih 80 posto u Vojvodini. Dinamo nije gostovao u toj autonomnoj pokrajini od rata i raspada jugoslavenske lige prije 35 godina, a posljednji put je igrao u Srbiji s beogradskim Partizanom 1997. u Ligi prvaka.

- Ovdje je puno prikrivenih navijača jer ne smiju to manifestirati s određenim simbolima, ali 1990-ih su na našim autombilima bile oznake Dinama ili Hajduka - kaže Ostrogorac. Osobno nije imao neugodnosti, ali kaže da mogu naići "ekstremni tipovi".

Navijači Dinama nisu mogli u četvrtak prisustvovati utakmici jer je organizator UEFA dodijelila svega 20 karata klubu iz Zagreba zbog sigurnosnih razloga. Dinamov čelnik Zvonimir Boban (56) nije bio na utakmici, a karte su dobili Ostrogorac i još dvojica lokalnih Hrvata, Tomislav Žigmanov i Petar Kuntić.

- To je za nas veliki događaj - kaže Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.

- Naši ljudi su ranije u velikom broju navijali, a i danas navijaju za najvažnije nogometne klubove iz Hrvatske - dodaje taj politički predstavnik hrvatske zajednice.

Sjeverni prostor Bačke, oko grada Sombora, uglavnom je vezan za Dinamo dok su Srijem i pojedini dijelovi unutar Bačke bliski Hajduku. Bačka Topola, gdje živi oko 14.000 stanovnika, mjesto je odigravanja Maccabijevih europskih utakmica jer ih taj klub ne smije igrati u Izraelu.

- Zbog svih ovih mjera je nažalost ograničen broj posjetitelja pa smo samo nas trojica ovdje kako bismo pokazali da postoji interes za hrvatskim nogometom. Htjeli smo poslati jasnu sliku da smo jedan narod s istom željom za pobjedom - kaže Žigmanov ispred stadiona sa 4.500 mjesta.

Foto: Zorana Jevtic

Petar Kuntić, čelnik Saveza Hrvata Vojvodine od 2003. do 2015., osnivač je i predsjednik nogometne reprezentacije Hrvata u Srbiji. Ta selekcija je bila jednom prvak iseljene Hrvatske, na turniru održanom u Beču.

- Imali smo i jedan zaboravljeni program stvaranja hrvatskih reprezentativaca u Vojvodini - napominje Kuntić.

Bilo je to 2006. kada je šef omladinske škole Dinama bio Mirko Jozić (85), a jedan od čelnika Hrvatskog nogometnog saveza Ante Pavlović. Bile su uspostavljene selekcije U-12 i U-13, a nakon četiri godine za kadetsku reprezentaciju je zaigrao jedan vojvođanski Hrvat.

Ostrogorcu dvoje djece živi u Hrvatskoj pa je prije dva mjeseca u Osijeku pogledao prvu ovosezonsku Dinamovu utakmicu. Tada je prvi put nakon 30 godina gledao zagrebačku ekipu uživo, a ona je pobijedila s dva gola razlike. Baš kao i u Europskoj ligi s turskim Fenerbahčeom i Maccabijem iz Tel Aviva.

- Veselimo se i nadamo da će Dinamo nastaviti ovaj uspješan niz - kaže Ostrogorac.