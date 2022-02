Nenad Bjelica razbudio je sve igrače koje je dobio, od Nejašmića, Fiolića pa do Antonija Mancea. Željko Kopić, to je sada očito, ima velikih problema s Petkovićem, no i dalje ga uporno gura u početnu momčad

Kad je Ottavio Bianchi došao za trenera Napolija, bilo je to 1985., odlučio se riješiti trojice igrača. Diego Maradona mu je objasnio zlatno pravilo.